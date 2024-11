Muziekclub 4AD investeert in haar toekomst met forse upgrade van 50.000 euro

De bekende, kwalitatieve en alternatieve cultuurspeler Muziekclub 4AD Diksmuide investeert in haar toekomst met een upgrade van 50.000 euro.

“Naast de vele internationale acts, grote Belgische namen en verschillende kansenparcours voor opkomend talent, is de club ook steeds meer een plek waar Europese tours worden voorbereid, try-outs worden gehouden en artiesten op residentie komen”, vertelt Stijn Dangreau van 4AD. “Om de vlucht vooruit te nemen en onze naam als kwaliteitsclub te bewaken investeert 4AD daarom in een grote upgrade van de licht- en geluidsapparatuur. Dankzij de zeer gewaardeerde steun van de Vlaamse Overheid, die de helft van het investeringsbedrag voor zich neemt, kunnen we dit jaar dan ook een bedrag van ruim 50.000 euro investeren, waarmee we onder andere een nieuwe geluidstafel, podiumlichten en rookmachine kunnen aankopen.”

Het is sinds 1988 dat 4AD een unieke culturele rol binnen de muziekwereld vervult. “Veel Belgische maar ook internationale artiesten kiezen voor 4AD om hun tournee voor te bereiden of om nieuwe muziek te maken. De combinatie van repetitiebunkers, concertzaal, artiestenhotel en een kwaliteitsvolle infrastructuur maakt van onze club een grote troef binnen de live-industrie. Deze nieuwe investering bevestigt die positie nog eens.”