Muziekcentrum Dranouter presenteert gevarieerd aanbod: “Er komen nog try-outs”

Het nieuwe jaar inspireerde Muziekcentrum Dranouter weer om een gevarieerd programma te brengen. Artistiek coördinator Steven Reynaert geeft tekst en uitleg over wat we mogen verwachten.

Steven Reynaert is 49 jaar en is de artistiek coördinator van Muziekcentrum Dranouter. “Over 2024 mogen we niet klagen. Bepaalde optredens blijven niche, maar dan komt men vaak van over heel Vlaanderen en zelfs uit het buitenland om de optredens bij te wonen”, vertelt Steven. “Het Bloazabella-weekend was een verrijking, waarbij er ook workshops waren. Publiekstrekkers als Het Zesde Metaal en ’t Hof van Commerce waren uiteraard ook topavonden. In vergelijking met 2023 zagen we een publieksgroei en we zien geen effect meer van corona. We mogen ondanks het grote aanbod in onze sector zeker niet klagen. Wat we wel nog steeds merken, en dat horen we ook bij andere muziekcentra, is dat er nog vaak last-minute kaartenverkoop is.”

Valentijn

Het nieuwe jaar startte afgelopen weekend met een optreden van Broes. “Een van de bekendere traditionele folkbands met een open geluid. Hun muziek is dansbaar en intiem en bij ons brachten ze een van hun releaseshows.” De komende weken is het uitkijken naar verschillende optredens. “De experimentele klassieke gitarist Jonas Meersmans is vrijdag 17 januari aan de beurt. Op zaterdag 25 januari komt het Ierse duo Munnelly en McGowan voor de tiende keer naar Dranouter. Heel virtuoos, wat ze brengen. Op vrijdag 7 februari komt de Waalse band Everyone is Guilty. Dat is country met weerhaakjes, heel cool en een onderschatte groep. Een week later, op Valentijn, is het de buurt aan de West-Vlaamse band Riptunes. Een intiem en warm concert, ideaal voor deze liefdevolle dag. We bieden dan een speciaal valentijnsmenu aan in ons eetcafé en voorzien de zaal van love seats.”

Eigen productie

Muziekcentrum Dranouter voorziet opnieuw een eigen productie op 4 april. “Dit keer is dat Marieke Van Ransbeeck, een bekende naam in de folkwereld. Ze mocht met haar doedelzak al spelen op Tomorrowland in België en Brazilië. Dankzij Tomorrowland leerde ze elektronica appreciëren en daarop wil ze haar soloproductie binnen onze muren ook verder uitbouwen. Ze wordt begeleid door mentoren Dijf Sanders en Stan Nieuwenhuis. Het publiek wordt ondergedompeld in een betoverende show van licht en geluid. Met deze productie willen we traditionele muziek op een nieuwe manier belichten. Traditionele muziek is het werkpunt, maar niet het eindpunt. Er is ruimte om te experimenteren.”

Op 25 april komt de Ierse band Landless. “Zij zijn een post trad-band uit de Lankum-stal. Landless brengt stokoude ballads op een verfrissende manier en staat dit jaar op de grootste festivals. De manier waarop zij hun muziek arrangeren en produceren, is echt een aanrader.” Op 2 mei is er de albumrelease van Nie van Mie van Kobe Sercu en op 16 mei speelt de Britse folkband Flook hun enige Vlaamse concert.

Winterwandelingen

Naast de muzikale voorstellingen biedt het muziekcentrum ook de jaarlijkse winterwandelingen onder leiding van Yves Bondue aan. “Voor de 21ste keer, met als titel ‘De Zwaan en De Zon’. Het is opnieuw een totaalplaatje van vertellen, muziek en eten. We zorgden voor extra data, er zijn nog enkele tickets. Verder zetten we nog een samenwerking op poten met de gemeente Heuvelland, het Franse Sint-Janscappel en Komen-Waasten rond Tram. De focus ligt hierbij op non-verbale en tweetalige producties op maat van kinderen. In september is er ook een fietstocht.”

Festival Dranouter

Steven geeft nog mee dat er al volop wordt gewerkt aan de najaarsagenda. “Er komen nog enkele try-outs van grotere groepen. Zo bereiken we een ander publiek en die try-outs bleken al vaak een voltreffer. Er komen ook nog residenties. Tijdens Festival Dranouter hadden we vorig jaar De Koer en ook dit jaar gaan we daarmee verder. Wellicht onder een andere naam, maar we willen binnen -en buitenlandse artiesten programmeren waarvan wij vinden dat ze de toekomst van folk en muziek met wortels belichamen. Er ligt zeker nog voldoende werk op de plank, maar ik doe het ontzettend graag. Ik heb een van de meest funky jobs die er bestaan”, glimlacht Steven.

Meer informatie via muziekcentrumdranouter.be