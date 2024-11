Moosjer stelt langverwachte debuutplaat ‘Orteke’ voor

Oud-Ieperling Lieven Cardoen (48) kwam pas vorig jaar naar buiten als singer-songwriter Moosjer, maar heeft met ‘Krupt Ut Je Bedde’ al een vierde single op zijn palmares. Op zaterdag 7 december stelt hij zijn debuutplaat ‘Orteke’ voor in Gent. “Het idee is om echt een voorstelling te maken die mensen meeneemt in een verhaal.”

Lieven Cardoen vocht 18 jaar tegen chronisch vermoeidheidssyndroom (CVS) voor de naar Gent uitgeweken Ieperling naar buiten trad als Moosjer met zijn debuutsingle ‘Catch Me In The Eye’. Anderhalf jaar later is ‘Krupt Ut Je Bedde’ al de vierde single van Moosjer. “Dit nummer schreef ik op mijn 28ste toen ik zes maanden in de Provence bij mijn vader woonde. Ik was toen al twee jaar chronisch vermoeid, depressief, of burn-out – allemaal labels, niet? Ik dacht dat wat zon, berglucht en werken bij mijn vader me wel goed zouden doen. En toen schreef ik dit eerste lied”, vertelt Lieven. “Eigenlijk is dat niet mijn eerste lied. Ik herinner me dat ik als kind al nummers schreef, dus het moet ergens wel in mijn DNA zitten. Wat een prachtige plaats was om een eerste nummer te schrijven. Nummers schrijven is iets wat ik niet kan forceren. Het moet gewoon gebeuren.”

De tekst van het nummer kreeg pas achteraf betekenis. “Nu, vandaag, betekent ‘Krupt Ut Je Bedde’ voor mij dat je elke dag weer moet proberen te leven. Goed of slecht, hoe de dag ook komt. Het leven is een rollercoaster. Vandaag is mijn 17.556ste dag op deze planeet, en zo vaak ben ik dus al uit mijn bed gekropen. Opstaan en leven. En eerlijk, dat was niet altijd even makkelijk voor mij. Ik hou wel van het nummer Krupt Ut Je Bedde. Het blijft plakken. De videoclip heb ik opnieuw zelf gemaakt.”

Verrassende wendingen

‘Krupt Ut Je Bedde’ is ook de laatste voorbode van de debuutplaat ‘Orteke’, die Lieven samen met andere muzikanten zal voorstellen in Campo Gent op zaterdag 7 december. “Het wordt een bijzondere avond met verrassende wendingen, fantastische muzikanten en een vriendin die als Luidop Denker optreedt”, vertelt Lieven. “Het idee is om echt een voorstelling te maken die mensen meeneemt in een verhaal. Alle nummers van het album zullen worden gespeeld, maar ook covers. Qua genre is het een mix van folk, blues en kleinkunst, al vind ik het moeilijk om mijn muziek in vakjes te stoppen. Heel mijn leven valt moeilijk in een vakje te stoppen.” (lacht)

“Voorlopig staan er geen andere optredens op de planning, omdat ik mijn energie nu volledig in deze releaseshow wil steken. Daarna neem ik een pauze om te zien welke richting ik verder uit wil. Ik heb net een vierjarige opleiding afgerond tot lichaamsgerichttherapeut, en voel dat ik daar graag iets mee wil doen. Er liggen ook al een aantal nieuwe nummers klaar in kladversie, dus wie weet komt er ooit een tweede album”, besluit Lieven. (TOGH)