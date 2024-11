‘Moods’ is vijfde album van componist Tom Kristiaan

De neoklassieke componist Tom Kristiaan brengt met ‘Moods’ zijn vijfde album uit. Zijn dromerige pianocomposities werden wereldwijd meer dan 40 miljoen keer beluisterd en zijn album ‘Petites Danses et Rêveries’ werd genomineerd voor de Edison Music Awards. ‘Moods’ is opnieuw goed voor 12 sfeervolle pianocomposities.

Tom Kristiaan uit Jabbeke is pianist, accordeonist en componist. Hij startte muzieklessen op zijn 9de. Hij volgde piano in het Stedelijk Conservatorium in Brugge, en later ook jazzpiano, accordeon, muziektheorie, compositie… in conservatoria in Brugge, Oostende en Avelgem/Kortrijk. Onlangs gaf hij nog een mooi concert in de kerk van Sint-Pieters in Brugge. Met Moods brengt hij zijn inmiddels vijfde album uit met neoklassieke pianocomposities. Typisch zijn de rustgevende, dromerige en gevoelige melodieën in de stijl van Ludovico Enaudi en Yann Tiersen, steeds met een laagje melancholie. Tom Kristiaan liet zich inspireren door de gevoelens en emoties die we elke dag als menselijk wezen ervaren. “Enkele nummers brengen diepe gevoelens als spijt, twijfel en mijmering”, oppert Tom. “Maar ook positieve gevoelens over vreugde, verliefdheid en gelukzaligheid worden vertolkt in een aantal andere nummers. Evening Kiss is dan weer een zacht wiegelied over de nachtkus voor de kinderen. En met Laughing in the Rain breng ik met een ritmische vrolijke noot de boodschap wees positief wanneer er wolken verschijnen. Ik vind het persoonlijk een mooie mix van heel wat verschillende sferen en gevoelens, met heel wat variatie. Maar allemaal binnen de ontwikkelde stijl: zacht, dromerig, rustgevend met herkenbare melodieën”, zegt Tom Kristiaan.

Covertekening

Kunstenaar Melissa LescroArt ontwierp speciaal voor dit album de covertekening met meisjes die diverse gevoelens uitbeelden. Het album is online te verkrijgen op alle streamingplatformen. Het album wordt officieel voorgesteld op 10 november om 10.30 uur in de Ryelandtzaal in Brugge (15 euro). (PA)

Reserveren kan op tomkristiaan@gmail.com. Alle info op www.tomkristiaan.com.