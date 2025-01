“Meteen een klik tussen ons”: Muzikaal duo Ode & Eva brengt passende muziek voor elke gelegenheid

Ode Maertens (24) en Eva Soenen (35) vormen sinds het voorjaar van 2024 het muzikale duo Ode & Eva. Ze brengen voornamelijk covers van popnummers al sluiten de twee niet uit dat er in de toekomst eigen nummers volgen. Ode (piano) en Eva (zang) hebben een setlist klaar waarbij het publiek inspraak krijgt in de nummers die gebracht worden.

Eva Soenen las vorig jaar in onze krant het artikel rond het nieuwjaarsconcert van de gemeentelijke cultuurraad waarbij Ode een klassiek concert verzorgde. Ze speelde toen samen met de Izegemse hoboïste Liske Herbots. “Ik was al een tijdje op zoek naar een goeie pianiste om samen op te treden”, vertelt Eva. Eva was duidelijk overtuigd van het muzikale kunnen van Ode. “In het voorjaar van 2024 heb ik contact opgenomen met Ode”, licht Eva toe. “De klik was er onmiddellijk op onze eerste afspraak”, weet Ode. “We hebben toen even samengespeeld en beslisten meteen om verder te gaan.”

Vast repertoire

Het duo repeteert sinds het voorjaar 2024 om de twee weken en heeft ondertussen al een vast repertoire in de aanbieding. “We staan open voor elk genre, maar brengen vooral pop en enkele jazznummers”, aldus Eva. “Zo maken onder andere ‘Come away with me’ van Norah Jones, ‘At last’ van Etta James, ‘Can’t help falling in love’ van Elvis Presley, ‘My funny valentine’ van Chet Baker en ‘All of me’ van Seymour Simons deel uit van onze setlist. Het publiek heeft zelf inspraak op wat we brengen bij een optreden. We brengen muziek op maat of naar wens.”

“We willen onze muziek zoveel mogelijk delen met de mensen”

“We kregen al de kans om al een paar keer op te treden voor vrienden”, vertelt Ode. “Die optredens waren zodanig leuk dat dit naar meer smaakte. Met ons repertoire kunnen we eigenlijk zowat overal optreden: van huwelijken tot begrafenissen en evenementen. We zien wel wat er op ons pad komt.”

De passie voor muziek staat voor de muzikale partners in crime centraal. “Ik begon al op mijn achtste met piano spelen”, vertelt Ode. “Mijn zus volgde pianoles en zo kreeg ik ook de smaak te pakken. Mijn toenmalige pianolerares deed mijn ogen open gaan. Het is voor een groot stuk door haar dat ik al sinds mijn tiende wist dat ik later verder wou doen met muziek. Ik volgde verder piano aan het Stadense STAP-filiaal en bij STAP Roeselare. Vanaf het derde tot en met het zesde middelbaar volgde ik kunsthumaniora aan het Lemmensinstituut in Leuven. Nadien trok ik over de taalgrens naar het conservatorium in Mons waar ik een uitvoerende master in klassieke piano behaalde. Ik volgde ook de educatieve master in Gent. Ondertussen geef ik elke dag pianoles aan STAP, de Stedelijke Academie voor Podiumkunsten in Roeselare en aan muziekacademie De Kunstbrug in Gent. Naast het lesgeven werk ik ook nog aan een klassiek project met een cellist.”

Klassieke gitaar

“Ook ik was al op jonge leeftijd met muziek bezig”, pikt Eva in. “Ik volgde vier jaar notenleer en volgde ook enkele jaren les in klassieke gitaar. Ik ben daar evenwel mee gestopt, maar ben wel altijd blijven zingen. Ik werkte eerder mee aan een aantal kleinere projecten. Verder ben ik als mezzosopraan actief bij het vocaal ensemble Eufonia uit Torhout. Op 22 maart treden we om 20 uur op in cultureel centrum De Brouckère in Torhout met muziek uit film, tv en musicals.”

Het duo brengt nu enkel covers, maar sluit niet uit dat er in de toekomst ook aan eigen nummers gewerkt zal worden. “We zijn nog maar pas bezig en moeten daartoe nog een beetje opbouwen en stappen vooruit zetten”, stelt Eva. “Wat we brengen moet in orde zijn, ook wat eigen nummers betreft. We willen garant staan voor kwaliteit.”

“We willen elk optreden eigen maken”, vertelt Ode. “Ongeacht of het gaat om een intieme setting of een grootschalig evenement. We willen onze muziek en ons enthousiasme kunnen overbrengen op het publiek en zoveel mogelijk kunnen delen met mensen.” Het zit in elk geval meer dan snor tussen Ode en Eva. “Ode & Eva is zeker een langetermijnproject”, klinkt het.