Metalgroep Mantah met debuutplaat in Club de B in Torhout

Op zaterdag 29 oktober brengt de in 2019 opgerichte metalgroep Mantah zijn debuutplaat ‘Evoke’ live in zaal Club de B. De vijfkoppige band met Torhout als uitvalsbasis kan niet wachten om de negen nummers van het gloednieuwe album te laten horen.

De releaseshow start om 19 uur met in het voorprogramma achtereenvolgens Secondhand Saints uit België en Three Times Royal uit het Amerikaanse Los Angeles. Daarna klimt Mantah zelf op het podium om los te gaan: zanger Sven Herssens uit Lichtervelde, bassist Bert Nauwynck uit Wijnendale-Ichtegem, drummer Lothar Ryheul uit Torhout en de gitaristen Bart Vandeportaele uit Poelkapelle en Dennis Wyffels uit Middelkerke. De meesten van hen hebben met andere muziekprojecten al op grote podia gestaan, dus dat belooft voor de liefhebbers van het genre.

Na drie singles nu de plaat

“We gingen in 2019 met Mantah van start, begonnen achter de schermen aan onze plaat te werken, maar de coronaregels gooiden behoorlijk wat roet in het eten”, zegt Bert Nauwynck. “Dit jaar konden we de viruszorgen gelukkig van ons afgooien en in juni kozen we met de band voor een digitale doorstart en stuurden onze eerste single Game Over de wereld in, videoclip inbegrepen. Die introductie sloeg aan en we konden rekenen op belangstelling van onder andere het programma Staalhard op Willy Radio. Ook kwamen we aan bod in Iedereen Beroemd op televisie en kreeg Mantah podium in de muziekpers. Na Game Over volgde de voorbije zomer de tweede single The Enemy en recent de derde Drown. Drie nummers van de in totaal negen songs op onze plaat Evoke.”

Toxische mensen en narcisme

“Het album is graven in mijn geest”, aldus zanger Sven Herssens. “De songs verwijzen naar emoties, gedachten en gebeurtenissen die mijn leven getekend hebben. Ik heb het in mijn teksten over toxische mensen, het overwinnen van onze innerlijke vijanden, littekens van negativiteit en narcisme.”

Eenmaal Mantah zijn releaseconcert gespeeld heeft, komt Anthony Becelaere, alias dj Tône van de vzw Strike, de avond voortzetten met het draaien van passende plaatjes. Het evenement wordt mee mogelijk gemaakt door diverse sponsors, het jongerenlabel Radar en het stadsbestuur. De tickets kosten 12 euro en zijn te koop in Topdisc op de Markt of online via de site van de band, www.mantahband.com.