Ment TV verovert op 4 juli Diksmuide, 30 artiesten maken hun opwachting

Ment TV komt maandag 4 juli naar Diksmuide om er vier muziekprogramma’s op te nemen, die tijdens de zomermaanden in prime-time uitgezonden zullen worden. Presentatoren Eveline Cannoot en Frederik Geeroms laten vanaf 18.30 uur, zo’n 30 Vlaamse artiesten los op het publiek.

Schepen van Evenementen Katleen Winne is alvast opgetogen met de komst van Ment TV. “Het geeft een goed gevoel aan de mensen en we zijn verheugd dat we Ment TV en zoveel artiesten opnieuw mogen ontvangen na twee coronajaren. Ment TV is een toegankelijke zender en uiteraard is het ook mooie reclame voor Diksmuide. Het is een leuk evenement en wie er niet bij kan zijn, kan de opnames tijdens de zomermaanden volgen op TV. De Vlaamse schlager heeft een breed publiek en dat werd in het verleden al bewezen door de vele fans die afkwamen op dit muzikale gebeuren.”

Dimitri Vantomme

Aan bekende namen en sfeer zal er in alle geval geen gebrek zijn. Marc Hallez (Ment TV): “Het programma dat we opnemen wordt een mix van backstage interviews, sfeerbeelden van achter de schermen en uiteraard heel veel muziek. Er is een prachtige samenwerking met de stad Diksmuide en wees maar zeker dat er aan ambiance en sfeer geen gebrek zal zijn. De opwarming ter plaatse gebeurt door Dimitri Vantomme, Ment-presentator, maar ook de man die de publieksopwarming doet bij The Voice en tal van andere grootschalige televisieprogramma’s.”

Magali Sibille en Marc Hallez. © PB

Samen met zijn partner Magali Sibille startte Marc Hallez in 2010 Ment-TV op. Marc, afkomstig van Torhout, maar opgegroeid in Bredene, en Magali, van Brugge, maar opgegroeid in Jabbeke, hadden allebei al hun sporen verdiend in het mediawereldje. West-Vlamingen zullen Marc Hallez nog kennen van Tendens, het weekendprogramma van WTV en Focus en Magali werkte eerder voor VRT Nieuws. Ment TV is ondertussen uitgegroeid tot een populaire TV-zender. Ieder jaar worden ook Loftrompetten uitgereikt aan artiesten die zich onderscheidden gedurende het jaar. Een sterk punt van Ment TV is dat niet enkel de gevestigde waarden aan bod komen, maar dat ook nieuw talent kansen krijgt. Ook in Diksmuide wordt een mix aangeboden van gevestigde waarden en nieuw talent.

Bekende namen

Magali Sibille: “De programmatie is nog volop aan de gang, maar ik kan alvast enkele namen meegeven van artiesten die er zeker bij zullen zijn: Luc Steeno, Swoop, Koen Crucke, Jo Vally, Steve Tielens, Bart Herman, Get Ready en Karista, de winnares van The Voice Kids. Het hele lijstje is binnenkort terug te vinden op de website van Ment TV.”

Een dergelijk evenement gaat uiteraard ook gepaard met de nodige verkeersmaatregelen en daarom zal op 4 juli de Markt van Diksmuide afgesloten worden voor het verkeer van 15 tot 24 uur. Parkeren zal er niet mogelijk zijn en ook het verkeer rond de markt is niet toegelaten. De Admiraal Ronarchstraat zal wel open blijven voor het verkeer.

Alle info over het evenement is te vinden opwww.menttv.be