Melanie De Bleeckere wil studenten zang laten schitteren tijdens Putteke Winter

Studenten van de zangklas van Melanie De Bleeckere, leerkracht zang en musical aan de Kunstacademie Waregem, treden op tijdens het betoverende Putteke Winter in Provinciedomein De Gavers in Harelbeke. Voor dit evenement schreefMelanie een nieuw lied, ‘Song of the Woods’. “Ik wil de studenten zang laten schitteren”, zegt Melanie.

Het idee voor deze bijzondere samenwerking ontstond tijdens het vorige Putteke Winter-evenement in 2022.“Toon Dooms, organisator bij Provinciedomein De Gavers, reageerde onmiddellijk enthousiast op mijn voorstel”, vertelt Melanie De Bleeckere. “Kimberley Vercruysse, de mama van Michelle, een van de studenten die solo zingt, en zaakvoerster van Hairfashion Kimberleytovert de studenten om in magische bosfeeën.Daarnaast werden familieleden van de zangers uitgenodigd om mee te zingen in het koor, waardoor een bijzonder gevoel van verbondenheid ontstaat.”

Wie het betoverende wandelparcours volgt, zal aangenaam verrast worden door de muziek en performances van de zangers. “Het lied, gebaseerd op oude harmonieën, heeft een mysterieuze sfeer en de tekst gaat over hoop, licht en de kracht die in ieder van ons schuilt.Het benadrukt hoe de natuur ons telkens weer verbindt, wanneer we ons ervoor openstellen”, aldus Melanie, master in zang en beroepshalve docente Zang & Koor aan de Kunstacademie Waregem.

“Het lied gaat over hoop, licht en kracht die in ieder van ons schuilt”

Zij is niet aan haar proefstuk toe. Zij organiseerde eerder de Weggeefkast Kerst voor iedereen, Zingen voor een goed doel en Streets of Love, een project rond Allerzielen en Allerheiligen. Ze is ook beeldend kunstenaar en professioneel pottenbakster.

Harten verwarmen

“In de donkerste tijd van het jaar hebben we allemaal behoefte aan iets dat ons verbindt, iets dat onze harten verwarmt.De intensieve samenwerking tijdens de voorbereidingen heeft niet alleen geleid tot mooie muzikale creaties, maar heeft ook nieuwe, sterke vriendschappen doen ontstaa.Dit is een essentieel onderdeel van het project, waar niet alleen het artistieke, maar ook verbondenheid centraal staat”, duidt Melanie. “De studenten zijn geen professionals, maar zetten zich 100 procent in voor hun optreden. Alle studenten volgen zang of zang/musical aan de Kunstacademie en krijgen de kans om hun talent ten volle te ontwikkelen.Elk jaar streef ikernaar om een verrassend en uitdagend project voor mijn studenten te organiseren.Dit motiveert hen om het beste van zichzelf te geven en biedt hen nieuwe kansen om hun talenten te ontplooien.”