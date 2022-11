Meer dan 10 jaar na zijn wereldhit: Gotye haalt de kaap van 2 miljard (!) views op YouTube

U herkent de oorwurm ongetwijfeld nog. ‘Somebody That I Used To Know’ van de Brugse Wouter De Backer, beter bekend als Gotye, veroverde in 2012 de wereld. Vandaag heeft zijn al even iconische videoclip de kaap van 2 miljard views overschreden.

5 juli 2011 is de dag waar het leven van Wouter De Backer voorgoed veranderde. De Bruggeling, die op tweejarige leeftijd naar Australië verkaste maar hier nog familie heeft, liet zijn tweede single uit zijn derde studio-album los op de wereld. Voor ‘Somebody That I Used To Know’ had hij de Nieuw-Zeelandse zangeres Kimbra ingeschakeld. Eind 2011 kwam het nummer uit in Engeland en begin 2012 in de VS. Daar veroverde het meteen de hitlijsten en werd het in geen tijd een wereldhit. Tegen 2015 was het nummer al bijna 8 miljoen keer digitaal aangekocht, wat dan de vierde best verkochte digitale single was ooit in de VS. In 2013 won hij ook twee Grammy’s, voor nummer van het jaar en beste pop duo. Ook bij ons stond het nummer lang op één in de hitlijsten.

Gotye kon in 2013 twee Grammy’s verzilveren voor zijn nummer. © AFP

Zijn videoclip, die op dezelfde dag als de single werd gelanceerd, rondde een paar dagen geleden de kaap van 2 miljard views op YouTube, een indrukwekkend cijfer. Daarmee verschijnt hij evenwel nog altijd niet in de top 30 van meest bekeken YouTube-video’s ooit. Daar moet hij nog minstens één miljard extra views voor verzamelen. De eer voor meest bekeken video op YouTube gaat naar het kinderdeuntje Baby Shark met 11 miljard views. Leuk detail: de tweede in het befaamde lijstje heeft ook een Belgisch tintje.

Rechts zien we zo’n befaamd vogeltje van Bué. © YouTube

In de videoclip Despacito van Luis Fonsi zien we op de achtergrond regelmatig de bekende vogeltjes passeren van graffiti artist Bué the Warrior, die in onze provincie enkele werken heeft in onder meer Oostende en Roeselare. Bué is het pseudoniem voor Dave De Rop uit Gent, wiens grootvader en vader verbonden waren aan Studio Vandersteen.

De videoclip van ‘Somebody That I Used To Know’ van Gotye kan je hier nog eens bekijken: