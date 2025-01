Marie en Kethero lanceren muzikale carrière met ‘Energy’: “Voelt als het goede moment”

Marie Bruggeman uit Kruiseke maakt haar zangdebuut op de song ‘Energy’ van producer Kethero, aka Kenji Gillebert uit Vlamertinge. De twee hebben elk apart al een hele muzikale weg afgelegd en die wegen bleken elkaar nu dus te kruisen. We kregen Marie en Kethero samen voor een interview in Ieper.

Kethero – artiestennaam van Kenji Gillebert (20) – heeft een lange muzikale voorgeschiedenis. Nog lang voor hij producete, zat hij al in een rockband met enkele vrienden uit het middelbaar. “Ik ben zoals velen gestart aan de muziekschool en ging later in een band”, omschrijft hij het zelf. “Die band is gestart tijdens de coronaperiode.”

Electrock

Drummer Louis Depieter, basgitarist Keane Gillebert en later ook pianist Vic Gouwy vormden samen met Kenji de band Electrock. De man uit Vlamertinge speelde elektrisch gitaar in de band. Toen Louis verder ging studeren viel de band uiteen, nog voor het allereerste optreden. Een anticlimax dus. “Rock blijft wel een van mijn favoriete genres”, aldus Kenji. Maar niets valt te tippen aan de loftrompet die hij tijdens het interview bovenhaalt voor zijn favoriete genre eurodance/90’s. Het is een energiek muziekgenre dat elektronische dancebeats combineert met catchy melodieën, krachtige synthesizers en vaak gezongen refreinen afgewisseld met rapgedeelten. Het kende dus z’n hoogdagen in de nineties.

“De muziekmicrobe heb ik van thuis meegekregen” -Producer Kethero

“Het is echt iets wat ik van thuis uit heb meegekregen”, start hij de ode. “Mijn nonkel en mama zijn zot van eurodance. Ik leg het ook constant op in de auto en 2Fabiola is mijn grote idool uit die periode. Toen Electrock uit elkaar viel, had ik het gevoel dat iets moest doen met die liefde voor het genre. Ik begon via een app op mijn gsm, Fruity Loops, oftewel FL Studio, te proberen op mijn gsm. Zo is uiteindelijk Kethero ontstaan.”

Missling link

“Ondertussen bestaat Kethero al vier jaar. Ik werk gelukkig niet meer enkel via het kleine scherm op mijn gsm (lacht). Het is allemaal wat professioneler geworden. Ik heb het gevoel dat ik meer en meer mijn sound gevonden heb.”

En die sound blijkt dan vooral in de typische retro-geluiden te zitten. Het was dus hoog tijd om een vrouwenstem op z’n beats te zetten. Marie Bruggeman (17) uit Kruiseke bleek de missing link te zijn. “We kennen elkaar van tijdens de lunchpauzes op school”, weten de twee. Enkele jaren geleden zaten ze beiden nog op dezelfde school: Immaculata in Ieper. “We zijn contact blijven houden en zo is het er van gekomen.”

Voor Marie is dit de allereerste keer dat ze op de muzikale voorgrond treedt. Muziek speelde tot nu toe wel al een heel grote rol van betekenis in haar leven. “Ik kom uit een muzikale familie en volgde als kind notenleer. Ik vond het zingen altijd het leukste, maar heb in die periode daarnaast ook vijf jaar lang piano leren spelen en een jaartje klarinet. Ik wou al even terug iets doen met dat zingen, maar durfde voorlopig de stap niet te zetten. Toen Kenji met een bericht stuurde met de vraag om het lied in te zingen, voelde ik dat dat het juiste moment was.”

Retro Revolution

En zo kwam het nummer ‘Energy’ dus tot stand. Het is in de tweede week van december opgenomen, maar kwam begin januari al uit. Zo snel kan het gaan. Krijgen we ‘Energy’ binnenkort ook eens live te horen?

“Dat weet ik niet”, lacht Marie bescheiden. Later in het interview krijgen we toch een datum te horen: op 10 mei organiseert Kenji namelijk Retro Revolution in De Klepper in Ieper. “Ik organiseer graag evenementen en het idee rond Retro Revolution had ik al even met een paar maten. Ik zal heel de avond de DJ van dienst zijn.”

Want naast producer is Kenji uiteraard ook DJ, al maakte hij wel ‘de omgekeerde beweging’. “Van een DJ-producer verwacht je meestal dat die eerst DJ zijn vooraleer ze producer worden, maar bij mij ging het dus omgekeerd. Ik doe het nu een jaar, maar het was uiteraard een logische stap. Ik begin het wel gewend te komen nu.”

En naast het draaien op Retro Revolution kan er dus ook wel plaats worden gemaakt voor die live-versie van Energy, zo blijkt.