Majé speelt op Trax Festival in Roeselare een thuismatch: “En voor het eerst met eigen band”

Flip Kowlier is komende zaterdag 26 augustus de headliner op Trax Festival. Hij mag het festival op het hoofdpodium afsluiten. Omstreeks 15 uur mag Elvira Lawson als Majé het festival openen. Een hele eer, zo vindt de Roeselaarse.

Elvira Lawson (25) kennen we in het Roeselaarse vooral als Majé, onder die naam heeft ze al verschillende singles uit. Zaterdag kan het grote publiek voor het eerst echt met haar kennismaken op Trax Festival, daar opent ze de muzikale debatten omstreeks 15 uur. En daar heeft ze vooral heel veel zin in. “De gedachte naar zaterdag geeft me kriebels. Ik kijk er ontzettend naar uit! Het werken met een liveband van zeven personen vereist wel wat voorbereiding. Bovendien werk ik nu samen met Maria Ossaba, een Colombiaanse designer die momenteel in België woont en in 2019 de Belgian Fashion Awards heeft gewonnen. Ze heeft speciaal voor Trax Festival de outfit ontworpen, dus de spanning stijgt echt. Dit wordt mijn allereerste keer waarbij ik met een volledige band en mijn eigen nummers een festival mag openen. Hoewel ik dit jaar al op de Gentse Feesten heb opgetreden, was dat niet in deze setting”, klinkt het enthousiast.

“Ik hoop op een samensmelting van muziek, energie en positieve vibes. Het moet een groot feest worden. Het zal een uitdaging zijn om stil te blijven staan. Ik breng een mix van uiteenlopende genres, van pop en funk tot hiphop, rock en soul rnb, en zelfs afrobeat. Mijn hoop is dat dit voor iedereen een geweldige tijd wordt en dat ze met trots en enthousiasme kunnen zeggen dat ze uit Roeselare komen”, klinkt het. Dat ze deze kans krijgt in eigen stad, doet haar veel deugd. “Ik ben hier opgegroeid. Ik ben hier naar de muziekschool STAP gegaan, ik heb op school gezeten in Barnum, en ik volgde balletlessen in dansstudio Danneels. Hier is mijn basis gelegd. Het Trax Festival stond eigenlijk al op mijn bucketlist sinds de release van mijn eerste single ‘Loud & Proud’ in 2021. Of er mensen komen kijken die ik ken? Ja, mijn vrienden en familie hebben nu geen excuus meer; ze kunnen niet langer zeggen dat ik ‘te ver’ optreed”, lacht ze.

Eerste album

De komende maanden zien er mooi uit voor Elvira. “Op muzikaal vlak bevind ik me momenteel in een zeer inspirerende en bloeiende fase. Ik laat de woorden gewoon op me afkomen en ben dan altijd verrast hoe mijn nummers zo van elkaar kunnen verschillen. Mijn carrière brengt leuke kansen en projecten met zich mee waar ik niet kan wachten om ze te delen. De komende maanden zullen uitdagend zijn, terwijl ik mijn eerste album afrond en samen met mijn nieuwe choreograaf de show in elkaar zet.”

Elvira combineert het zingen met de studies rechten aan KU Leuven. Niet evident! “Ik doe mijn best om het te doen lukken. Het draait echt om balanceren, zoals dat eigenlijk geldt voor de meeste dingen van het leven.” Ze zou graag als zangeres aan de slag blijven, al staat ze ook niet weigerachtig om een andere rol binnen de muziekscène te spelen. “Muziek is al een groot deel van mijn leven en ik voel me echt gezegend dat ik mijn passie kan volgen. Ik voel ook een verlangen naar andere aspecten, zoals het verlenen van juridische ondersteuning en advies aan opkomende artiesten en muzikanten in de muziekwereld. Als persoon wil ik vooral de vrijheid hebben om me aan te passen aan verschillende periodes”, aldus Majé nog. (TD)