Ma’Bluescafé viert de liefde met Silke en Ed De Smul

Op 9 februari staat Ma’Bluescafé aan de Overleiestraat in het teken van de liefde met een bijzonder optreden van vader-dochter duo Ed en Silke De Smul. Beiden delen niet alleen een familieband, maar ook een passie voor muziek, met een repertoire dat varieert van blues en americana tot hun eigen singer-songwriter composities.

Ed De Smul, een bekende naam in de Belgische muziekscene, heeft zijn sporen verdiend met bands als Ed and the Gators – waarmee hij de Belgium Blues Challenge won en ons land vertegenwoordigde in Noorwegen in de European Blues Challenge – en houdt momenteel het publiek in de ban met zijn duo The Rusty Zippers en de band Howlin’ Roaddogs.

Zijn dochter Silke Catteeuw-De Smul, ook bekend als Silly Sirene, maakte indruk door op jonge leeftijd solo de Oost-Vlaamse Kunstbende te winnen met zelfgeschreven nummers. Ze maakte een album ‘Strange’ met eigen nummers en een bijhorend boek met illustraties. Silke stond onder andere op het podium in de Handelsbeurs, KIP festival en de Banana Peel. Naast haar muzikale carrière ontwikkelt ze zich ook als beeldend kunstenaar, met recente exposities in onder andere Sofacq Gallery.

Het optreden vindt plaats in Mozaïek, in de Overleiestraat 15a in Kortrijk. De deuren openen om 18 uur en het concert dat begint om 19.30 uur. Voor meer informatie en reserveringen, neem je contact op via mablues@proximus.be of 0486/31.28.97. Een ticket kost 15 euro.