Linda ut Wervik heeft tweede clip klaar: “Droom van een plaatsje op de Gentse Feesten”

Ze maakte deze zomer furore op het podium van Kamping Kitsch en is ondertussen uitgegroeid tot een absolute hit op sociale media. Tijd voor een vervolg dus en Linda ut Wervik blikte ondertussen al een tweede clip in. “Ik droom volop van een plaatsje op de Gentse Feesten.”

Je kon er deze zomer onmogelijk omheen: Linda ut Wervik! Linda Hostyn, zoals ze in het echte leven heet, wilde de verkoop van haar snoep stimuleren en schreef daarvoor een lied. Dat werd op TikTok opgepikt en haar aanstekelijk humeur ging meteen viraal. Ook bij de organisatoren van Kamping Kitsch Club bleef het niet onopgemerkt, waar ze een wedstrijd won en zich zo ook van een plaats op de mainstage wist te verzekeren.

“Wat een zomer is dat geweest! Wilder dan in mijn wildste dromen!” Linda leeft nog steeds op een wolk en wil verder blijven inzetten op de trend. “Iedereen mag dromen toch? En ik droom van een plekje ergens op de Gentse Feesten of op het Schlagerfestival. Wervik promoten en meteen ook mijn snoep? Ik beleef de tijd van mijn leven. Toch besef ik ook dat ik, wil ik daarin slagen, meer dan alleen maar één nummer zal moeten hebben. Zo ben ik wat aan het schrijven gegaan en lanceerde ik al een kort filmpje op TikTok. Daar kun je de tekst al horen, maar in erg brute vorm. En wat blijkt? Ik kreeg ondertussen al twee klanten over de vloer de het al konden meezingen. Het was dan ook duidelijk dat dit verder uitgewerkt moest worden.”

En die uitwerking kwam deze week tot stand. “Na mijn passage op Kamping Kitsch onderhield ik goed contact met die mensen van de muziekstudio. Daar ging ik eerst het nummer inzingen, waarna we richting filmstudio trokken. Want mijn nieuw liedje komt meteen ook met een videoclip. We gaan wachten tot na kerst om de afgewerkte versie volledig te lanceren. Nu is iedereen in kerststemming en draait men ook nagenoeg permanent die muziek. Ik hou wel van kerst hoor, maar ik ben geen zo een fan van die melige muziek. Neen, als ik op het podium stap, dan wil ik sfeer scheppen. Het is dus logischerwijs een carnavalslied geworden!”