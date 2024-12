Liefde voor muziek brengt gemeentemedewerkers van De Panne samen in bandje

‘Ik doe hem niet na, ik ben hem’, zei algemeen directeur Wim Jonckheere van De Panne over zijn imitatie van Elvis Presley. Hij voegde de daad bij het woord en ontpopte zich op een personeelsfeest als ‘The King’, tot verrassing van de avond. Het resultaat? Een geweldige teambuilding waarbij zeven medewerkers zich spontaan bij hun directeur voegden en een band vormden. En dat klinkt zo.

“Ik ben al mijn hele leven een grote fan van Elvis Presley. Hij groeide uit van een arme jongen tot een wereldster die tot op vandaag inspireert. Zijn muziek en zang zijn fantastisch. Ik bezocht zelfs al zijn huis in de Verenigde Staten”, laat Wim weten. Dat hij zelf op het podium opdook tijdens een personeelsfeest was voor velen een verrassing, maar er zat een duidelijke boodschap achter. “Ik moedig mijn personeel aan om ervoor te durven gaan en dat was daarvan duidelijk een voorbeeld. Daarnaast is het ook een vorm van teambuilding.” En dat pak van Elvis Presley kocht Wim ooit voor een foute party. Meestal blijft het veilig in zijn kast hangen.

En Wim stond tijdens dat bewuste personeelsfeest niet alleen op het podium. Rond hem daagden zeven van zijn medewerkers op. Nancy Matten van Team Office Management en Frauke Dehennin van Team Visit ontpopten zich tot backing vocals. Sander Claes en Björn Pollentier, beide van Team Welzijn, lieten zich horen vanachter de piano en het drumstel. Maarten Maes van Team Groeien speelde basgitaar. HR-manager Gregory Brunin als gitarist en bibliothecaris Christophe Coffyn met saxofoon maakten het muzikale plaatje compleet. Een band is pas een feit als die ook een naam heeft. De acht noemen zich The Jungle Room. Dat is de naam van het repetitielokaal van Presley op zijn domein Graceland.

Uitkijken naar vervolg

Christophe, de saxofonist, kijkt al uit naar het vervolg. “We wilden niet zomaar nog eens optreden, maar binnenkort doen we het alsnog ten voordele van de Warmste Week. We steunen geen specifiek goed doel, maar schenken de opbrengst rechtstreeks aan de algemene organisatie. Dat wordt ons tweede optreden, een tournee zit er daarna niet meteen in (knipoogt). Ik werk reeds 32 jaar voor dit lokaal bestuur en door de nieuwe wind die nu reeds enkele jaren door het gemeentehuis waait, kunnen we zo’n initiatieven nemen. Het doet deugd om me nog eens als muzikant uit te leven. Onze repetities en optredens zie ik als een out-of-the-box teambuilding. Het is niet de hoogste in rang die tijdens de repetities de plak zwaait. We werken samen en helpen elkaar wanneer een solo even niet lukt. Muziek heeft een positieve invloed op de werksfeer. We zijn geen professionele muzikanten, maar collega’s met een liefde voor muziek. Ik hoop op 20 december op een even enthousiast publiek als op ons personeelsfeest (lacht).”

Wil je Jungle Room aan het werk zien, kom dan op vrijdag 20 december om 18 uur naar de kerstmarkt in De Panne. Hen steunen kan nu al via deze link. De avond zelf zal er ook een qr-code uithangen. Je mag je verwacht aan een uurtje ambiance op de wijze van Elvis Presley. (GUS)