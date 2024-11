‘Lichtjes van Hoop’ bij Lamidore

Het vierstemmige koor Lamidore zingt tweemaal zijn tweejaarlijkse kerstconcert in de kapel van het Dienstenhuis Groenhove: op zaterdag 14 december om 19 uur en op zondag 15 december om 17 uur. De ticketverkoop verloopt voor het eerst online via de website van het cultuurcentrum de Brouckere.

In 2022 bracht het koor het klassieke kerstverhaal in samenwerking met woordkunstenaar Bart Cafmeyer. Dit keer wordt er voor een alternatief kerstconcert gekozen met tussendoor teksten van stadsdichter Marc Coulier.

Aangrijpende liederen

Al vele jaren is Claudine Verougstraete een van de dragende bestuursleden van het koor. Ze zingt ook zelf mee. “Momenteel valt de natuur in slaap”, zegt ze. “De kleuren vervagen, de ochtenden worden frisser, de zon laat zich minder zien en de dagen worden korter. We willen met ons koor tegengewicht geven. Ons kerstconcert heet dit jaar niet voor niets Lichtjes van Hoop. De wereld heeft meer dan ooit nood aan hoopgevend licht. Aan de oorlog in Oekraïne komt maar geen einde en het Midden-Oosten staat in brand. De democratie wordt bedreigd en tegelijk kreunt de aarde onder de gevolgen van de klimaatverandering. Uiteraard kunnen we met ons concert niets veranderen op grote schaal, maar onze sprankeltjes van hoop kunnen onze eigen kleine wereld verlichten en positiever maken.”

Lamidore wil in de stemmig versierde kapel van Groenhove het publiek raken met aangrijpende liederen, afgewisseld met pakkende teksten door Marc Coulier. Dit alles in een typische kerstsfeer.

Het koor staat onder de leiding van dirigente Anne-Leen Gevaert en wordt naar goede gewoonte op de piano begeleid door Lynn Leterme. Dit keer verleent ook violiste Katsiaryna Nekhaichuk haar medewerking. De drie genoemde muzikale dames zijn allen professioneel verbonden aan de stedelijke Kunstacademie KATZ.

Bestellen via het cc

De toegangskaarten, die niet genummerd zijn, kosten 15 euro (kinderen uit het basisonderwijs 3 euro). Voor het eerst worden ze online verkocht via de website www.ccdebrouckere van het cultuurcentrum. Van zodra de betaling uitgevoerd is, wordt een bevestigingsmail gestuurd. De print van die mail dient aan de ingang van de kapel getoond te worden.

Er kunnen ook kaarten besteld worden via de koorleden.

Voor info: www.lamidore.be