“Leg alsjeblieft geen dieren onder de kerstboom”: minister van Dierenwelzijn Ben Weyts tikt Camille op de vingers

“Blijf vooral meezingen met Camille, maar doe NIET wat je hier ziet in de videoclip.” Vlaams minister van Dierenwelzijn Ben Weyts (N-VA) heeft de West-Vlaamse popster Camille Dhont op de vingers getikt op X, het voormalige Twitter. In haar videoclip is te zien hoe ze een puppy uit een geschenkverpakking haalt.

“Leg alsjeblieft geen dieren onder de kerstboom”, reageert Ben Weyts op een fragment uit de videoclip bij ‘Ademnood’, de nieuwe single van Camille. “Het moet altijd een bewuste en weloverwogen keuze zijn om een dier in huis te halen. Want anders eindigt het vaak in dierenleed.”

Daar voegde de minister nog een tweede bericht op X aan toe: “Mijn liefde en allerbeste vriend, zingt Camille. En dat zijn onze dieren inderdaad! Als je er zelf voor gekozen hebt en als je hen zeker alles kan geven wat ze nodig hebben.”

Het management van de Wevelgemse reageert schriftelijk op de hetze. “We zijn blij dat de minister zich, net zoals wij, bekommert om het welzijn van de dieren. Maar we geven graag nog eens mee dat een videoclip een fictieve fantasiewereld is.”

Bekijk hier de volledige videoclip van ‘Ademnood’.