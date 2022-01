Labadoux in Ingelmunster gaat voor volwaardige editie, Fischer-Z nieuwe naam op openingsavond

Op vrijdag 6, zaterdag 7 en zondag 8 mei hoopt Labadoux in Ingelmunster – na twee jaar –eindelijk terug een volwaardig festival te kunnen aanbieden aan hun trouwe bezoekers.

Labadoux grijpt alvast naar de grote middelen en lanceert vandaag én ook in de eerstvolgende week heel wat klinkende namen, waaronder Fischer-Z die op vrijdagavond of de openingsavond staat geprogrammeerd.

“Bijna 80 procent van het programma bestaat uit namen die in de voorbije twee jaar al op onze affiche zouden prijken, maar die door corona niet konden afkomen”, zegt festivalorganisator Carl Windels. “Bepaalde artiesten komen nu toch niet meer af, omdat ze zelf afhaakten of omdat ze al langskwamen naar onze intieme editie van Labadoux Bubbelt of Labadoux Zomert. Zo zal Tourist LeMC die daar aanwezig was in mei er niet meer bij zijn. Eén nieuwe naam voor de openingsavond is Fischer-Z. Op zaterdag programmeren we dan The O’Reillys and the Paddyhats. De zondag staat Dirty 5 op het podium. In de komende weken volgen er regelmatig nog nieuwe namen, zodat we dit jaar – hopelijk – kunnen uitpakken met een volwaardige driedaagse op ons festivalterrein langs de Trakelweg.” (PADI)