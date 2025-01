Kuurne pakt uit met ‘The Voices of Kuurne’: “Lokaal talent in de kijker”

Op woensdagavond 29 januari bruist zaal Kubox van muzikaal talent tijdens ‘The Voices of Kuurne’. Dit evenement, dat georganiseerd wordt in het kader van de ‘Week van de Belgische Muziek’, biedt een podium aan artiesten met een link naar Kuurne. Acht lokale talenten, elk met een unieke muzikale achtergrond, treden op met begeleiding van een gelegenheidsband.

De lijst met artiesten weerspiegelt de diversiteit van de Kuurnse muziekscène. Zo treedt Sherina Evrard, bekend van The Voice van Vlaanderen 2024, op. Daarnaast zien we Stefano, beter bekend als Stefaan den Boemerang van KLO-radio, en rapper Chillow, die regelmatig airplay krijgt op Radio 1. Ook Lien Vanhauwaert, voormalig lid van Scala en oprichtster van popkoor Giocoso, maakt deel uit van de line-up. De avond wordt verder verrijkt door MC Equal, Kurt Lessafre, Vinnie Nelson (Meester Vince Nest), en de veelzijdige Cleopatra Di Aragon. Elk van deze artiesten zal twee nummers brengen, variërend van eigen werk tot Belgische klassiekers.

Uniek concept

Burgemeester Francis Benoit en muziekliefhebber Jonathan Breughe van de vrijetijdsdienst zijn de drijvende krachten achter The Voices of Kuurne. “We spelen al langer met het idee om lokaal talent meer podiumkansen te bieden”, vertelt de burgemeester. “Tijdens de zomerconcerten proberen we artiesten met een regionale link een kans te geven, maar dit concept gaat nog een stap verder. Iedereen op het podium heeft een stevige connectie met Kuurne, of ze er nu wonen of opgroeiden. Bovendien stappen sommigen ook uit hun comfortzone door nummers te brengen die ze nog nooit eerder hebben gespeeld.”

Muziekcultuur

De keuze voor Belgische muziek lag voor de hand, gezien het evenement plaatsvindt tijdens de Week van de Belgische Muziek. Het programma bevat niet alleen nummers van Kuurnse artiesten, maar ook favorieten uit de Belgische popgeschiedenis. “Het is een mooie manier om onze nationale muziekcultuur te vieren”, voegt Jonathan Breughe toe. De artiesten worden begeleid door een vijfkoppige gelegenheidsband onder leiding van Hannes Pype. De band bestaat uit ervaren muzikanten zoals Eugeen Loosvelt, een 82-jarige veteraan die al sinds zijn jeugd muziek maakt. “Eugeen is een muzikale schat”, zegt Pype. “Zijn ervaring en passie brengen een unieke energie in het project.”

“Iedereen op het podium heeft een stevige connectie met Kuurne”

Eugeen, die opgroeide in Harelbeke, maar later naar Kuurne verhuisde, begon zijn muzikale carrière op zijn 15de. “Muziek loopt als een rode draad door mijn leven”, vertelt hij. “Op mijn 14de won ik de eerste prijs Notenleer, en later werd ik bekroond met de Prijs van Uitmuntendheid voor mijn werk op de sax. Door de jaren heen speelde ik in tal van balorkesten, waaronder The Novelty Band en het orkest van Roland Keereman. Ik maakte ook een periode deel uit van het orkest Aldilla, dat onder meer Truus, Norma Hendy, Ann Christy en Freddy Breck begeleidde Het voelt geweldig om nu met jongere muzikanten samen te werken aan dit bijzondere project.”

De band, waarin ook Eugeen Loosvelt, Bert Meersman, David Santy, Jelle Vandewiele, en Hannes Pype zelf spelen, vormt een belangrijke schakel in het succes van de avond. “Het is een uitdaging om met muzikanten te werken die elkaar nog niet kennen”, legt Pype uit. “We hebben weinig repetitietijd, maar dat schept juist een hechte band. Het zorgt voor een creatieve energie die je tijdens de optredens zult voelen.”

Belgische klassiekers

Hoewel de volledige playlist strikt geheim wordt gehouden, konden we alvast een glimp opvangen van wat het publiek kan verwachten. Onder andere een nummer van Soulsister en Deus staan op het programma. De artiesten mochten zelf hun favoriete Belgische nummers kiezen, wat zorgt voor een persoonlijke touch aan elke performance. Burgemeester Francis Benoit benadrukt het belang van initiatieven zoals The Voices of Kuurne. “Onze gemeente heeft een rijke muzikale traditie, zowel professioneel als recreatief. Met dit evenement willen we die traditie vieren en tegelijk lokaal talent de kans geven om voor een groter publiek op te treden. Het is geweldig om te zien hoe verschillende generaties muzikanten samenwerken en elkaar inspireren.”

Ook Jonathan Breughe is enthousiast over de toekomst. “Dit is hopelijk het begin van een jaarlijkse traditie. Het succes van dit project toont aan hoeveel muzikaal potentieel er in Kuurne zit. We willen dat blijven stimuleren, niet alleen tijdens deze week, maar het hele jaar door.”