Kusthiphopband Sliek de Zeesterre komt 20 jaar na ‘Up en Neere’ met nieuwe zomerhit op de proppen

Na vijf jaar radiostilte treedt Steve Van Lauwe op dinsdag 21 maart nog eens naar buiten als ‘Sliek De Zeesterre’. ‘Zomervibes’ smaakt naar meer, maar ook – en vooral – naar zwoele zomeravonden. “De winter heeft lang genoeg geduurd.”

Van een comeback willen de gebroeders Van Lauwe – de productie was zoals vanouds weer in handen van Steves twee jaar jongere broer Sidney – niet horen. Omdat ze onder allerlei aliassen muziek zijn blijven maken, en dus nooit helemaal weg zijn geweest. Maar het is wel op de kop twintig jaar geleden dat die andere grote zomerhit – ‘Up en Neere’ – overal potten brak. Het nummer schopte het tot in de Vlaamse Ultratop, de clip werd grijsgedraaid op de regionale zender en was ook te zien op JIMtv en TMF.

“‘Up en Neere’ heeft voor ons best wel veel deuren geopend”, blikt Steve terug. “Plots kregen we een platendeal aangeboden en stonden we op de festivals. Ik woonde toen nog in Oostende en herinner mij een enorme opkomst op de Paulusfeesten. Sliek De Zeesterre was zomaar eventjes wereldberoemd in West-Vlaanderen.”

Daar was echter ook een keerzijde aan. “Na het overdonderende succes van ‘Up en Neere’ verwachtte de platenfirma meer van hetzelfde”, zegt Sidney. “Terwijl wij onszelf liever niet wilden herhalen.”

Vuur weer aangewakkerd

Hoe dan ook: met de nieuwe single ‘Zomervibes’ onder de arm staan Sliek Majestyk en Sidjay de Fonktionoaris – aka dFonk – er weer. “’t Vuur is weer aangewakkerd”, zegt Steve. “De centen zijn op”, lacht Sidney. “Alles ging naar de goaze en den elektriek. En ook een beetje naar de pensioenbonussen van onze heren politici.” ‘Zomervibes’ doet verlangen naar cocktails aan de rand van het zwembad, naar barbecues en chillen bij de strandcabine.

© gf

Een ‘seasonal song’, noemt Steve het. Tegelijk is het ook een nostalgisch schijfje geworden. “De nieuwe single is een knipoog naar onze jeugdjaren in Blankenberge, waar het allemaal begon. Mijn broer en ik op ons kamertje, twee platendraaiers, een sampler en een mengpaneel”, zegt Steve. “In de weekends gingen we dan plaatjes draaien in de Club 56 in de Langestraat”, vult Sidney aan. “Zestien, zeventien jaar waren we toen, en ‘t is dat onbezorgde gevoel dat we met ‘Zomervibes’ wilden oproepen. Gewoon de velo pakken en naar een vriend rijden, want er waren nog geen smartphones. The simple life.”

De nieuwe single wordt gelost op de eerste dag van de lente. “De winter heeft ondertussen lang genoeg geduurd hé”, zegt Steve. “Ik hunker zelf ook naar de zomer als ik het nummer hoor. Sidney stuurde mij de beats door en ik heb ‘m binnen de vijf minuten opgebeld. Ik had zoiets van ‘let’s go’.”

Remix

“Steve is nochtans niet van de gemakkelijkste”, knipoogt Sidney. “Meneertje is een beetje zindelijk. Maar ditmaal vond hij het er dus boenk op. Ook Radio 2 gaat ons nieuwe nummer dinsdag uitzenden, hebben ze ons beloofd. Nu maar hopen dat het een beetje een zonnige dag wordt dus.” De broers zijn ook van plan om twintig jaar na datum een remix te droppen van ‘Up en Neere’. “En we hebben zo nog wel een en ander in petto”, klinkt het. “Onze hardcore fanbase is ook altijd blijven aandringen: ‘Wanneer brengen jullie nu eindelijk nog eens nieuw materiaal uit gasten?’ Bij deze…”