KRTTGM Jazz Happening in Roeselaarse cultuurcafé Breda Viva La Vie

Het Roeselaarse café Breda Viva La Vie op de Onze-Lieve-Vrouwemarkt organiseert regelmatig optredens in alle soorten genres. Dit jaar wil de cultuurkroeg het jazz-genre extra in de verf zetten met een driedaagse Jazz-Happening van donderdag 13 oktober tot zaterdag 15 oktober.

“Op donderdag 13 oktober verwelkomen we de virtuoze New-Yorkse jazz gitarist Roni Ben-Hur, , o.a. bekend door zijn samenwerking met Bette Midler. Hij zal worden begeleid door John Snauwaert op saxofoon. Samen brengen ze eigen muziek en covers”, zegt Frank Wauters van Breda Viva La Vie. De dag erna komt TKAF over de vloer, een instrumentaal trio dat niet onder een bepaalde genre in te delen valt. “Hun set varieert van meeslepend melancholisch, over ferm funky tot pompend explosief”, vertelt Frank.

Op zaterdag ontvangt de Roeselaarse cultuurcafé als aflsuiter Guibone, een verbluffend duo met Tijn Huylebroeck op gitaar en piano en Koenraad Bekaert op trombone. Ze spelen jazz standaards en nummers van het legendarisch duo J.J. Johnson-Joe Pass.

De optredens gaan uiteraard door in Breda Viva La Vie. De inkom bedraagt telkens 7€. Reservatie is niet verplicht maar kan via het telefoonnummer 0475/63.06.51 of via e-mail: frank.wauters25@gmail.com.