Krombeekse muzikant Wout Selosse werkt volop aan eigen werk: “Studeren in de backstage van Werchter”

De festivalzomer zit er nagenoeg op en voor creatieveling Wout Selosse was het de voorbije maanden een drukke periode. Een van zijn vele bezigheden is namelijk de technische ondersteuning van verschillende Belgische bands. Nu focust hij zich ook meer op eigen werk en hij vat binnenkort een nieuwe studie aan: geneeskunde.

Wout Selosse mag in oktober 25 kaarsjes uitblazen. Hij is geboren en getogen in Krombeke en de oudste telg uit een gezin van vier kinderen. Zijn middelbaar voltooide hij in het Sint-Janscollege in Poperinge, waar hij wetenschappen-wiskunde volgde. In zijn vrije tijd is hij al jarenlang actief bij Chiro Pimpernel in Westvleteren en is hij gepassioneerd door muziek. “Van thuis uit kreeg ik die passie wel een beetje mee, mijn moeder speelt piano. Ik volgde muziekschool, met specialisatie piano in Poperinge en wilde na mijn zesde middelbaar toelatingsexamen doen aan het conservatorium in Gent, voor de richting muziekproductie”, vertelt hij. “Dat gaat onder meer over het schrijven, opnemen, mixen en masteren van muziek. Het was op dat moment echter nog te hoog gegrepen en dus besloot ik om een zevende en achtste jaar te volgen aan het MUDA wat staat voor muziek en dans in Evergem, vlak bij Gent. Met die extra jaren in het kunstonderwijs was ik beter gewapend en uiteindelijk slaagde ik twee jaar later wel. Intussen diende ik vorige week mijn thesis in en is het dus de bedoeling om heel binnenkort mijn vijfjarige master muziekproductie af te ronden. Mijn thesis was een persoonlijk onderzoek rond immersieve audio, de audio die je hoort in de cinemazalen. Hoe kunnen we dit op een goeie en juiste manier gebruiken? Het praktisch deel van mijn laatste jaar was het producen van muziek voor andere bands.”

Drukke zomer

2023 was al een zot jaar voor Wout, naast zijn studies en een tournee met enkele Belgische bands gaf hij ook nog negen uur per week les in zijn voormalige school MUDA. “Een fantastische ervaring, maar ik zal dit schooljaar niet langer lesgeven aangezien het om een tijdelijke opdracht ging. Ik vind het wel jammer. Ik gaf studiotechnieken en muziekproductie, vakken die ik vijf jaar geleden zelf nog volgde. Het was best druk dit jaar, maar in al dat werken en studeren vind ik ook ontspanning en mentale rust.”

Geneeskunde

Het betekent niet dat Wout zich de komende maanden zal vervelen. “Ik ga een nieuwe studie aanvatten: geneeskunde. Mijn ouders zijn allebei huisarts in een groepspraktijk in Proven en de zorgsector heeft me altijd geboeid. Ik voelde enkele jaren geleden in corona die roeping weer opborrelen en slaagde vorig jaar voor mijn toelatingsexamen. Er gingen veel studeermomenten aan vooraf, tot zelfs in de backstage van Rock Werchter”, lacht Wout. “Ik nam het voorbije jaar al een vak op en start dus straks aan het volledige eerste jaar aan de UGent. Ik zit samen met mijn zus Tine en broer Bram op kot in Gent.”

Soloproject

Ook komend academiejaar wil Wout zijn muzikale passie doortrekken. “Ik wil de muziek echter niet loslaten. Naast mijn werk voor de bands wil ik me concentreren op eigen werk en andere muzikale projecten. Zo ondersteunde ik ook de plaat van Jokke het alter ego van Jonas Van Langendonck en wil ik eigen muziek uitbrengen. Jokke is een 23-jarige Leuvenaar. Hij is een kleinkunstenaar met een vleugje troubadour. Genre Tourist LeMC, maar dan nog iets zachter. Mijn taak bestaat erin om zijn muziek te producen en we doen dit in een studio in Gent. Verder ben ik volop aan het schrijven aan een soloproject. Daar is nu wat meer tijd voor. De inspiratie haal ik uit alles wat zich rond mij afspeelt. Deze muziek is Engelstalig en heeft invloeden van Radiohead, Bon Iver en de popkant van Ben Howard. Ik maak daarnaast een instrumentale plaat. Mijn creativiteit komt vaak ‘s nachts tot uiting, zoals aan de piano in café Damberd.”