Kortrijkse rapper Low G brengt nieuw album, startend met single ‘Bestaansreden’

Lowie D’haeseleer (27), beter bekend als rapper Low G, staat bekend om zijn introspectieve teksten en sterke punchlines. Op 4 december bracht hij zijn nieuwe single ‘Bestaansreden’ uit. Dit nummer markeert de start van een veelbelovend nieuw hoofdstuk: een album dat in 2025 zal verschijnen.

Low G’s liefde voor hiphop begon al op jonge leeftijd. “Ik luisterde urenlang naar hiphop en was helemaal geobsedeerd. Ik had niet gedacht ooit zelf te rappen.” Pas een paar jaar geleden begon hij intensiever te schrijven en muziek te maken. Voor zijn nieuw album werkt hij samen met de Antwerpse producer O.N.Z.I.N. “Mijn schrijfstijl is ofwel eerlijk en introspectief, ofwel punchline-gericht met veel metaforen. Ik ben grote fan van Big L, hij heeft een heel leuke manier van schrijven.”

De single ‘Bestaansreden’ heeft een melancholische, jazzy vibe en een tekst die mentale barrières, stress en hoop verkent. “Mijn vorig album ‘Schijnheilig’ was echt een statement en werkte rond het thema religie. Het was thematisch sterk, maar nu wou ik mezelf muzikaal uitdagen. Dit keer geen rode draad, geen vast thema. Gewoon losbreken. Het resultaat zijn gebalanceerde nummers waarin zowel donkere stukken als lichtpuntjes doorklinken.”

Liveoptreden in Wintertuin

Hoewel Low G nu vooral wil focussen op zijn nieuw album, staat er binnenkort een liveoptreden gepland. Op 29 december staat hij in Wintertuin in Kortrijk, samen met zijn vaste dj Olivier Van Leynseele. Dit concert is een unieke kans om nieuwe nummers voor het eerst live te horen. “We hebben lang opgetreden met ‘Schijnheilig’, maar nu is het tijd voor iets nieuws. In Wintertuin proberen we primeurs uit van het volgende album. Of het goed zal zijn, weet ik niet”, lacht hij. “Maar we gaan ons best doen.”

De volgende single zal verschijnen met een videoclip, gemaakt door de Brusselse producer Victor Vercammen. “Het wordt iets wat niemand verwacht, zeker in het West-Vlaams”, hint Low G. “We zitten al heel ver in het album, maar een einddatum kan ik nog niet geven. Vanaf 2025 zal ik effenaan singles droppen.”