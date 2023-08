Kortrijkse punkband Definitivo’s opent Alcatraz: “We spelen een thuismatch, voor een vol huis”

De Kortrijkse postpunk- en new wave-band Definitivos zal op donderdag 10 augustus het Kortrijkse metalfestival Alcatraz openen. Het is meteen ook de eerste keer dat de band op Alcatraz zal staan. “We plannen een surprise-act, met een special guest. Het wordt iets ‘oer-Kortrijks’”, verklapt basgitarist Frank Holvoet.

Het Alcatraz Hard Rock & Metal Festival gaat dit jaar door van vrijdag 11 tot zondag 14 augustus. Op donderdagavond 10 augustus wordt het festival evenwel al in vuur en vlam gezet door de traditionele inloopavond. Het festivalterrein zal op donderdag deels geopend zijn, de optredens zelf gaan door in The Swamp. Kampeerders kunnen, op vertoon van hun campingbandje, zo het festivalterrein binnenwandelen.

Op de openingsavond staan onder meer vier coverbands op de planken. De eer om het festival af te trappen is evenwel voor de Kortrijkse punkgroeplegende Definitivos. “We staan er voor de allereerste keer in ons 44-jarig bestaan”, bevestigt Frank Holvoet, basgitarist bij Definitivos en in het verleden nog een van de stichters van het Maydaymuziekfestival en de fameuze zomerconcerten op ‘t Plein. “Ikzelf ben al vaak geweest – als er ergens in Kortrijk twee gitaren en een drumstel opgesteld staan, moet ik er zijn – maar met Definitivos hebben we er nog nooit gespeeld. Vroeger was Alcatraz immers uitsluitend een metalfestival. Pas sinds enkele jaren prijken er ook hardrock- en punkbands op hun affiche. Net daarom dacht ik dat het geestig zou zijn als Definitivos er ook eens op het podium zou kunnen staan. Ik stuurde de organisatie een mailtje, die meteen enthousiast reageerde. Het was snel beklonken.”

Thuismatch

De organisatoren van Alcatraz bewijzen de band een grote eer door de groep als opener in te plannen, vindt Frank. “En dat op de Kortrijkavond, fantastisch toch? Alle 3.000 kaarten zijn de deur uit, en er zullen ook zo’n 6.000 kampeerders zijn. Aan de T-shirt-verkoop de laatste weken heb ik trouwens gemerkt dat er veel Definitivos-fans aanwezig zullen zijn. We spelen dus een thuismatch, voor een vol huis.”

De groep plant op donderdag ook een surprise-act, met een special guest. “Ik kan nog niet verklappen wie er langskomt of wat er zal gebeuren, ik kan enkel zeggen dat we een ode zullen brengen aan Kortrijks muziekerfgoed. Het wordt iets ‘oer-Kortrijks’ dus.”

In 2024 bestaat Definitivos 45 jaar. Een verjaardag die de band niet onopgemerkt voorbij zal willen laten gaan. “We spelen trouwens nog altijd met onze originele bezetting, en ook onze manager, Johan Clarysse, is er al van in het begin bij. Dat zie je niet vaak in de muziekscene. We hopen dat we na ons optreden op Alcatraz ook dit najaar nog wat boekingen binnenkrijgen, want door de schouderblessure van onze drummer hebben we al enkele concerten moeten afzeggen. Geïnteresseerden kunnen altijd terecht op het mailadres Frankholvoet@skynet.be.”