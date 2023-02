Kortrijkse metalband Dyscordia stelt nieuwe songs voor in De Kreun: “Nieuwe drummer, zelfde sound”

Fijn nieuws voor de metalfans, want de Kortrijkse band Dyscordia stelt op 22 februari een aantal nieuwe songs voor in De Kreun in Kortrijk. Dit doen ze als voorbereiding op een nakende release. Voorstellen doet de band met een aangepaste line-up en licht aangepaste sound.

Met spijt in het hart moest de band eind 2022 afscheid nemen van hun drummer Wouter Debonnet. “Na 13 jaar trouwe toewijding aan Dyscordia op méér dan enkel muzikaal vlak was voor Wouter de drive om zich nog verder 100% te kunnen geven niet evident meer”, zegt zanger Piet Overstijns van Dyscordia.

“Hij vond het dan ook vanzelfsprekend om Dyscordia muzikaal los te laten en ons zonder belemmering verder te laten ontplooien”. Het werd dus een zoektocht naar een nieuwe drummer en die vonden ze bij Chevy Mahieu. Die drummer vonden ze in hun eigen netwerk. Na een aantal edities en een gesloten try-out was de keuze duidelijk.

“Binnenkort lossen festivalorganisators de eerste namen en dan mogen we vertellen waar je ons kan zien”

“Een drietal weken later kwam Chevy voor een tweede keer aan de beurt, waarbij hij ons doodleuk vertelde dat hij ons ganse repertoire al onder de knie had. Na een oefensessie werd al snel duidelijk dat hij the right man on the right place was, en dat heeft hij ondertussen bewezen op onze repetities.” Een aangepaste bezetting betekent ook een nieuwe sound. Wouter Debonnet speelde op een elektrisch drumstel, terwijl Checy het op akoestisch houdt. Het verschil is merkbaar. “Chevy zal uiteraard bij nieuw werk z’n eigen timbre kunnen integreren, maar Dyscordia zal steeds klinken als Dyscordia.”

Zomer op komst

“De tracks die we nu live kunnen brengen zijn misschien meer rechttoe rechtaan. Maar zoals ik al zei, bij ons is variatie een gegeven, en ga er maar prat op dat onze volgende nummers evengoed zullen klinken als de vorige.”

Het nieuwe album wordt verwacht in de loop van dit jaar. Ondertussen kijkt de band hard uit naar hun tournee. Starten doen ze met een vierdaagse tour door Vlaanderen, van Kortrijk tot Bree. De tour begint op 22 februari. “Binnenkort lossen festivalorganisators de eerste namen en dan mogen we vertellen waar we aantreden.”