Kortrijk Drumt viert 10 jaar met grootste show ooit in Kortrijk

Kortrijk Drumt, opgericht door Gino Kesteloot uit Heule, viert in 2025 zijn 10-jarig bestaan. Voor Gino wordt het extra speciaal, aangezien zijn drumschool tegelijkertijd haar 30ste verjaardag viert. “We willen het groots aanpakken en Kortrijk nog sterker op de kaart zetten”, aldus Gino.

Het jubileumjaar belooft een mix van internationale en lokale hoogtepunten te worden. Zo trekt Kortrijk Drumt op 6 mei naar Brussel om op te treden voor een wereldbekende firma. De naam wou Gino nog niet kwijt. De laatste week van mei en de eerste week van juni reist een delegatie van 25 man door naar het Spaanse Calpe voor een tiendaagse promotietoer voor een optreden op 21 juli, de Belgische nationale feestdag. Onder de naam ‘Calpe Drumt’ zullen 70 drummers de Plaza Mayor vullen. Gino hoopt onze burgemeester Ruth Vandenberghe, Vincent Van Quickenborne en schepen Wouter Allijns mee te nemen. “Het wordt een unieke kans om Kortrijk internationaal in de kijker te zetten.”

Het absolute hoogtepunt vindt echter plaats op 28 juni wanneer Kortrijk Drumt zijn grootste show ooit brengt op het Nelson Mandelaplein. Meer dan 200 drummers zullen het publiek verrassen met een spektakel vol projecties, lichtshows en gastoptredens. Neil Cooper, de drummer van Therapy!, maakt mogelijk opnieuw zijn opwachting, net als een delegatie Braziliaanse muzikanten onder leiding van Alexei Leão, bekend van het grootschalige drumspektakel Orquestra de Baterias. “Er zijn nog grote namen in gesprek, afhankelijk van hun toerschema”, hint Gino.

Daarnaast kijkt Kortrijk Drumt verder dan Europa. In september gaat Gino naar New York om nieuwe contacten te leggen en te dromen van toekomstige optredens. “Wie weet wat daaruit kan voortkomen. Brazilië lukte ook, dus waarom niet New York?”

Met meer dan 200 leerlingen blijft ook de drumschool ‘Drumsessies Gino Kesteloot’ groeien. “Ik ben ongelooflijk trots. Stilzitten zit niet in mijn aard. We blijven bouwen aan een sterkere toekomst voor Kortrijk Drumt”, besluit Gino.