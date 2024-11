Koor Altra Voce viert 55 jaar met Bach en Vivaldi

Op zondag 8 december viert het Kortrijkse koor Altra Voce zijn 55-jarig bestaan met een feestelijk concert in de Sint-Elooiskerk, samen met het barokorkest Arcus Coloratus. Onder leiding van dirigent Steven Verplancke brengen ze de Trauerode van Johann Sebastian Bach en het Magnificat-Gloria in D van Antonio Vivaldi.

Rijke traditie

Altra Voce werd in 1969 opgericht als opvolger van het Kortrijks Koor ‘Singhet ende Weset Vro’ en heeft een lange traditie in het uitvoeren van oratoria. Het koor, dat zijn wortels heeft in het Kortrijks Gemengd Koor van componist Herman Roelstraete, combineert klassiek en hedendaags repertoire met bijzondere aandacht voor Vlaamse koormuziek. Onder leiding van dirigent Steven Verplancke, die al acht jaar verbonden is aan het koor, bracht Altra Voce indrukwekkende werken zoals het Weihnachtsoratorium van J.S. Bach en de Petite Messe Solennelle van Rossini. Ook eigen creaties kregen een plek, zoals het oratorium Onvoltooid Landschap van Maarten Van Ingelghem, speciaal geschreven voor de herdenking van WO I.

Het concert op 8 december wordt gedragen door een unieke samenwerking tussen het koor en vier professionele solisten: sopraan Lies Verholle, alt Anna Nuytten, tenor Timothy Veryser en bas Mathew Zadow.

Praktisch

Het concert begint om 17 uur in de Sint-Elooiskerk in Kortrijk. Tickets kosten 25 euro en 15 euro voor -26-jarigen. Reservaties via 0474 303 086 of tickets@altravoce.be.

Info: www.altravoce.be.