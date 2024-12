Koolskamp huldigt zijn muzikanten

Op het Sint-Ceciliafeest van de Koninklijke Harmonie Sint-Cecilia in Koolskamp werden verdienstelijke muzikanten en leden gehuldigd voor hun jarenlange inzet. Ze ontvingen eretekens als erkenning voor hun trouwe lidmaatschap. Laura Coppé en Wietse Cornette werden gehuldigd voor hun vijf jaar lidmaatschap. Met tien jaar op de teller werden ook Jorien Verlinde en Matthias Grymonpon gehuldigd. Jan D’haene, al 15 jaar lid waarvan het grootste deel als voorzitter, werd ook in de bloemetjes gezet. Secretaris Bert Declerck viert 20 jaar actieve dienst binnen de harmonie. En dan komen we bij de ouderdomsdekens: Julien Declercq, al 55 jaar actief als medewerker, en Willy Jodts, al 75 jaar muzikant en daarmee de Nestor van de harmonie. Met deze huldigingen toonde de harmonie haar dankbaarheid voor de jarenlange toewijding van haar leden. (foto JM)