Koninklijke Muziekvereniging Sint-Jan uit Marke viert 115de verjaardag

Koninklijke Muziekvereniging Sint-Jan viert dit jaar haar 115de verjaardag. Er staat al heel wat op het programma voor dit feestjaar. Het eerste is een gratis open concert in het centrum van Marke op zondag 12 juni vanaf 11.30 uur. “We doen dit gratis om de Markse bevolking te bedanken voor de sympathie en de steun waarop we altijd mogen rekenen.”

“Normaal zal het concert op het terras van ons lokaal, Herberg Sint-Jan doorgaan”, stelt voorzitter Johan Vanhoenacker. “We horen nu wel over werken die er plots zouden plaatsvinden. Mocht de locatie veranderen, dan blijven we in ieder geval dicht bij het centrum van Marke en zal aan Sint-Jan uithangen waar het concert plaatsvindt.”

Op dit moment worden de nieuwe hemden voor de muziekvereniging voorgesteld. “Iedereen die een instrument speelt, mag bij ons langskomen. We zijn steeds op zoek naar jongeren en volwassenen om onze vereniging te vervoegen. Elk instrument is aanvaardbaar. Wie interesse heeft om bij ons te spelen, maar zelf niet in het bezit is van een instrument, is ook welkom. Dan zorgen wij voor een instrument.”

Voor de gelegenheid van de 115de verjaardag van de muziekvereniging kan je voor 30 euro per persoon genieten van een maaltijd bestaande uit warme beenham, groentenkrans, frietjes en aangepaste sauzen. In de prijs is ook een aperitief en een drankje inbegrepen. “Dat is ideaal om Vaderdag te vieren met een concert in aanloop van de maaltijd”, aldus Johan.

“’s Namiddags is er nog een verrassingsact met een speciale gast.” Inschrijven voor de maaltijd is verplicht en kan via www.sjmarke.be/openrepetitie. Voor de volgende activiteit op het programma van het feestjaar moeten we slechts een maand opschuiven in de agenda. “Op zaterdag 16 juli verzorgt onze muziekvereniging om 14.30 uur de grote opening van Marke Boem Boem goes USA in het park aan het OC van Marke.”

Zoals elk jaar verzorgt KMV Sint-Jan de côte-à-l’os op de zondagmiddag van de septemberkermis. “Dit jaar is dit op zondag 4 september. Op 18 september luisteren we de viering van de staatsgedecoreerden op en in november vieren we met de leden ons Ceciliafeest.”

Günther Neefs

Het concert Route 66 met Günther Neefs, dat normaal in het voorjaar zou plaats vinden, werd nog eens uitgesteld. Dit vindt plaats op zaterdag 10 december om 20 uur in het OC aan de Hellestraat in Marke. De kaarten hiervoor zijn vanaf het open concert op 12 juni verkrijgbaar bij de muzikanten, de bestuursleden en bij Bakkerij Santy in de Rekkemsestraat.