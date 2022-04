Koninklijke Harmonie Vooruit Harelbeke is eeuw jong: “Veel goesting om erin te vliegen”

De honderdste verjaardag van Koninklijk Harmonieorkest Vooruit Harelbeke zal dit jaar niet onopgemerkt voorbijgaan, want het orkest heeft het hele jaar door feestelijkheden én nieuw werk gepland: in Harelbeke, België en daarbuiten.

Koninklijk Harmonieorkest Vooruit Harelbeke blaast dit jaar honderd kaarsjes uit. En uiteraard wordt dat gevierd. Op het programma staan acht concerten waaronder een galaconcert, drie gastorkesten, een tentoonstelling, een boek, een festivalweekend en de deelname aan het Wereld Muziek Concours in Kerkrade in Nederland. Het orkest ontstond in 1922 binnen de socialistische beweging in Vlaanderen en bestond uit werkende mensen die geen muzikale opleiding genoten hadden. De groep groeide uit tot rond de 25 leden.

“Het belangrijkste objectief was toen het ondersteunen van de lokale arbeidersbeweging en het orkest was van geen noemenswaardige betekenis binnen het HaFaBra-gebeuren”, aldus huidig dirigent Erik Desimpelaere. Begin de jaren zestig nam Gustaaf Devolder de leiding op zich en recruteerde een hele lichting leerlingen van de Harelbeekse muziekacademie. Hierdoor verbeterde de kwaliteit van het orkest stelselmatig. In 1964 nam het orkest voor de eerste maal deel aan een provinciaal tornooi en promoveerde onmiddellijk. De promoties volgden elkaar op en in 1974 werd de hoogste afdeling bereikt, de superieure afdeling. “Toen de traditionele harmoniemuziek minder populair werd, focuste het orkest zich op vernieuwend werk en orkestwedstrijden. Het is verbazingwekkend welke evolutie de Vooruit gemaakt heeft.”

Diepere geschiedenis

Trombonist en historicus Elwin Hofman ging samen met collega Leendert Acke op zoek naar de diepere geschiedenis van de Vooruit. “Ze goten hun vondsten in een boek, aan de hand van honderd objecten. Dit boek wordt op 6 mei officieel gelanceerd. Er wordt in mei en juni een expo aan gekoppeld. Een selectie van de voorwerpen zal je kunnen bekijken in de bib en in Het Spoor.” Er staat ook heel wat muziek op het programma. “Door corona konden we niets doen, maar dit zorgt ervoor dat de goesting nu groot is om er goed in te vliegen. Dat voel je bij de muzikanten en dat doet deugd.”

Het feestprogramma is geconcentreerd rond de zomer. In juni is er een tweedaags festival met twee toporkesten: de Muziekkapel van de Gidsen van het Belgisch leger en de Nederlandse harmonie van Thorn en een concert in de Bijloke in Gent samen met Concertband Maasmechelen en ook een in Den Haag. “Het spannendste moment van het jaar wordt sowieso ons finaleconcert op het Wereld Muziek Concours in het Nederlandse Kerkrade. Dat is een van de belangrijkste wedstrijden voor harmonieorkesten in Europa. Het zou eigenlijk in 2021 doorgaan, maar werd uitgesteld. Daarom namen we het in ons feestjaar op. We lieten een nieuw stuk schrijven door de Britse componist Kenneth Hesketh en brengen het in wereldcreatie tijdens het WMC. Ook schreef de Kortrijkse dichter Mattijs Deraedt twee gedichten, die door hemzelf worden voorgedragen. En we werken ook samen met sopraanzangeres Laetitia Gerards.” Het feestjaar wordt afgesloten met een nieuw repertoire tijdens een galaconcert op 30 december.