Koninklijke Harmonie Moed en Vlijt Kuurne presenteert unieke ‘Zandmuzical’

De Koninklijke Harmonie Moed en Vlijt Kuurne legt de laatste hand aan hun voorstelling ‘Zandmuzical’, die op zaterdag 7 december plaatsvindt in zaal Kubox. Tijdens dit unieke concert worden muzikale hoogtepunten gecombineerd met de betoverende zandkunsten van Colette Dedyn, bekend als de Zandmuze, en de indrukwekkende zangstem van musicalartieste Shana Pieters. De belangstelling is groot, want bijna alle kaarten zijn de deur uit.

De Koninklijke Harmonie Moed en Vlijt, opgericht in 1881, heeft een lange traditie als het gaat om grootschalige optredens en samenwerkingen met bekende artiesten. In het verleden waren er al samenwerkingen met onder meer de Romeo’s, Johan Verminnen, Barbara Dex, Marijn Devalck en Schatteman & Couvreur. Dit getuigt van hun streven om telkens weer vernieuwende en boeiende projecten op te zetten die zowel de lokale gemeenschap als een breder publiek aanspreken. Deze keer hebben ze gekozen voor een bijzonder concept, waarbij muziek en beeldende kunst samensmelten. Onder leiding van dirigent Victor Herman brengen 40 getalenteerde muzikanten een gevarieerd programma met nummers als The Lion King, Music from Charlie Chaplin en de iconische Mambo uit West Side Story. Daarnaast kunnen de aanwezigen genieten van live zandkunst door Colette Dedyn en van de prachtige zang van musicalartieste Shana Pieters. Naast de Koninklijke Harmonie Moed en Vlijt kunnen bezoekers ook genieten van optredens gebracht door de jeugdharmonie Gioventu onder leiding van Lien Vanhauwaert, de Goldies en The Majo’s of Kuurne.

Totaalbeleving

Voorzitter Johan Hugelier kijkt met trots terug op deze rijke geschiedenis, maar benadrukt dat de harmonie altijd op zoek blijft naar nieuwe uitdagingen. “Met Zandmuzical wilden we iets unieks brengen, een combinatie van muziek en kunst die nog niet eerder in deze vorm in Kuurne is vertoond. Dankzij de medewerking van Colette Dedyn en Shana Pieters kunnen we een totaalbeleving aanbieden die onze gasten ongetwijfeld zal raken. Colette Dedyn, trouwens bekend van Belgium’s Got Talent 2021, was meteen enthousiast over het project. Ze werkt nauw samen met onze dirigent om een meeslepend programma te creëren.” Tijdens de voorstelling brengt Colette haar zandkunstwerken live tot leven. Begeleid door muziek tekent ze verhalen op een verlichte glasplaat, die in realtime op een groot scherm te zien zullen zijn.

Naast de muzikale bijdragen van de harmonie en de visuele magie van Colette Dedyn, wordt het publiek ook getrakteerd op de vocale kwaliteiten van Shana Pieters. Deze getalenteerde musicalartieste, afkomstig uit Kuurne maar inmiddels woonachtig in Antwerpen, heeft al in talloze grote producties gespeeld, waaronder Mamma Mia.

“Shana brengt tijdens Zandmuzical een selectie van prachtige nummers,” zegt Hugelier. “Haar stem heeft een kracht en emotie die perfect passen bij de sfeer die we willen creëren.” Shana is verbonden aan de Antwerpse schouwburg en wordt geprezen om haar veelzijdigheid en podiumprésence.

Jeugdige talenten in de spotlight

“Onze harmonie is trots op haar samenwerking met HAP afdeling Kuurne”, gaat Johan Hugelier verder. “Door deze samenwerking die vier jaar terug werd opgestart, konden recent nog zeven jonge muzikanten toegetreden tot onze harmonie. Om hun talent te vieren, speelt de jeugdsectie het muziekstuk Highlights from Harry Potter. Daarnaast worden andere instrumentale werken uitgevoerd door het volledige orkest.

Nieuwe thuisbasis voor de harmonie

Na een turbulente periode heeft de harmonie sinds kort een nieuwe repetitieruimte in de voormalige gemeenteschool Wijzer in Kuurne. “We zijn heel tevreden met onze nieuwe locatie”, zegt Hugelier. “Er is voldoende ruimte, al moet er nog wat ingericht worden. Veel van ons materiaal heeft al een vaste plek gekregen.”