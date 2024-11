Koninklijke fanfare St.-Cecilia viert con brio de 160ste verjaardag: “Feestelijk aperitiefconcert”

Op zaterdag 23 november viert de koninklijke fanfare Sint-Cecilia uit Ichtegem haar 160ste verjaardag. Om die gelegenheid luister bij te zetten organiseert de fanfare een aperitiefconcert, gevolgd door een kaas- en breughelbuffet.

Volgens de overlevering leefde Cecilia in de tweede of derde eeuw in Rome. Als jong meisje legde ze, als teken van verbondenheid met Christus, de gelofte van maagdelijkheid af. Niettemin werd ze uitgehuwelijkt. Tijdens de huwelijksdienst zong Cecilia in zichzelf een lied aan God, met de vraag haar kuisheid te bewaren. Ook toen ze, als katholiek, gemarteld werd in opdracht van de keizer van Rome, bleef ze onophoudelijk zingen.

Cecilia werd in de late middeleeuwen de patroonheilige van muzikanten. Ontelbare muziekverenigingen werden naar haar genoemd; je vindt in Vlaanderen dan ook weinig of geen dorpen, gemeenten of steden waar er niet ooit een Sint-Ceciliafanfare actief is geweest en in veel gevallen nog steeds bestaat..

Zo ook in Ichtegem, waar op het vaandel van de fanfare het jaartal 1864 prijkt. Tot op heden is niet met zekerheid geweten wanneer of door wie en met welk doel de Ichtegemse fanfare of ‘Toonkundige Maetschappy’ juist werd opgericht. Het oudste document in de archieven is een ‘Nieuwjaer Wensch voor het jaer 1865 aen de Heeren Eer-Leden en Spelende Leden der Toonkundige Maetschappy van Ichteghem’.

Periode van bloei

Vanaf 1877 zijn er meer sporen terug te vinden van de fanfare. Op 16 september 1877 werd de muziekvereniging door de toenmalige katholieke burgemeester Baron Oscar de Crombrugghe de Looringhe statutair opgericht. Van 1886 tot 1907 kende het korps een grote bloei onder leiding van dirigent Richard Suyckers. De fanfare nam in die periode deel aan een 50-tal festivals. In de gemeente Ichtegem organiseerde men twee grote muziekfestivals, op 21 juli 1889 en 19 juni 1899.

Tijdens de oorlogsjaren 1914-1918 en 1939-1945 werden veel jongeren en mannen opgeroepen om aan het front te strijden. Gedurende deze periodes was de fanfare weinig of niet actief, maar hield niet op te bestaan.

In 1964 vierde de koninklijke fanfare Sint-Cecilia Ichtegem haar eeuwfeest. Bij die gelegenheid werden de ‘Gerrefeesten’ met als thema ‘Oud Ichtegem’ georganiseerd. De feesten vonden plaats in de ‘grote gerre’, het huidige Dokter Bruwierplein. De daaropvolgende jaren worden vooral gekenmerkt door het jaarlijkse carnavalbal van de fanfare, de dorpsfeesten, de korpsfeesten, de nieuwjaarsconcerten en de vele muzikale wedstrijden.

Réveil en bietenstoet

Een aantal families hebben in die periode als bestuursleden de groep uitgebouwd tot een bloeiende fanfare: de belangrijkste zijn de families Christiaen, Muylle, Deprez, Decoster, Tampere, Verhelle, Martens, Knudde, Deschryver, Boucquez, Crevits, Vervaele, Allary, Bogaert, Vandaele, Mostrey, Van Eyck, Verplancke, Knockaert, Vanhooren, Vergote, Casteleyn, Decorte, Vierstraete, Feys, Roelens, Provoost, Augustyn, Dereeper en Vervaele.

De fanfare bracht de muziek tot bij de inwoners, en doet dat tot op vandaag nog steeds. De muzikanten waren en zijn trouwe gasten op veel evenementen, georganiseerd door andere Ichtegemse verenigingen of door de gemeente, en zorgen telkens weer voor een feestelijke sfeer. Recent verzorgde de fanfare de Réveil op het kerkhof van Ichtegem en verwelkomde ze Sint-Maarten met een muzikale serenade tijdens de bietenstoet.

Huidig voorzitster Ann Deseintebein (58) nam het roer in handen in 2008. Zij werd door het toenmalige bestuur aangesproken in de aanloop van de voorbereidingen voor de 150ste verjaardag van het muziekkorps, dat momenteel bestaat uit een 15-tal muzikanten. De andere bestuursleden zijn de muzikanten Luc Mostrey en Joris Casteleyn.

In 2009 kwam er een samenwerking tot stand met de koninklijke fanfare St-Cecilia uit Eernegem en GIT, de Ichtegemse majorettegroep die door Inge Smith werd opgericht. In 2014 werd dan het 150-jarig bestaan gevierd met een groot feest in de tuin van Huis Dekeyser in Ichtegem. Vier muziekkorpsen kwamen optreden en zorgden voor een taptoe.

En nu is de fanfare dus aan haar 160ste verjaardag toe en dat wordt gevierd op zaterdag 23 november in LDC De Ster, Engelstraat 54.