Koninklijke Dorpsfanfare bestaat 100 jaar en werd in de bloemen gezet

Het Drum- en Muziekkorps van de Koninklijke Dorpsfanfare Bavikhove werd naar aanleiding van hun 100ste verjaardag in de bloemetjes gezet door burgemeester Alain Top, schepen Francis Pattyn en raadsleden Brecht Vandeburie en Koen Opsomer.

De muziekvereniging werd in 1922 vanuit het Christen Werkersverbond Bavikhove opgericht onder impuls van Aloïs Coeman en acht muzikanten uit het dorp. Dit onder de naam ‘Muziekkorps De Lustige Gesellen’ met Aloïs als dirigent. Begin de jaren 30 werd de naam van de muziekmaatschappij ‘De Werkersfanfare’. In 1948 kwam er een nieuw bestuur met als opdracht fondsen verzamelen om muziekinstrumenten te kopen en muzikanten aan te trekken van de inmiddels weggedeemsterde ‘Werkersfanfare’. De vereniging stelde zich onafhankelijker op tegenover de politiek en werd ‘De Dorpsfanfare’. Een nieuw bestuur met onder meer dokter Joseph Vercruysse als voorzitter en als penningmeester Albert Debrabandere, toen gedelegeerd bestuurder van brouwerij Debrabandere, nam het roer in handen. De vereniging bleef groeien. In juli 1963 werd Jozef Verstichele dirigent en André Amez secretaris. Daarna kende de fanfare een gestadige aangroei van spelende leden. Maurits Bruneel leidde toen de eerste leden op van een drumband die in 1965 vorm kreeg onder leiding van tamboer-majoor José Desmet met eerst 8 en daarna 16 leden. In 1966 kreeg de fanfare hun eerste blauwe uniform en een nieuwe vlag. In 1968 richtte José Desmet een groep van 8 majorettes op die in 1970 al met 16 waren. De drumband kreeg een eerste uniform en Patrick Maes werd de leider.

Koninklijk

In 1973 telde het korps dat Koninklijk werd, 38 spelende leden en 16 leden in het trommelkorps en 16 majorettes. In 1975 werd Patrick Maes tamboer-majoor. “Erg succesvolle deelnames aan wedstrijden, concours en tornooien onder leiding van dirigent Norbert Vergalle en later Werner Verthé leverden veel medailles en titels op: van Belgisch vice-kampioen voor de fanfare tot nationaal kampioen voor tamboer-majoor Patrick Maes en voor de drumband. Door het groot belang dat de drumband in de dorpsfanfare innam werd de naam veranderd in Drum- en Muziekkorps K.D.F. Bavikhove”, zegt schepen van Cultuur Francis Pattyn (CD&V) is zijn toespraak. In 1989 werd Wim de Vlaminck dirigent. De voorzitters waren verder André Lesage, Palmer Rosseel en Erik Duchi. Nu zijn Anneleen Devos en Geert Rosseel covoorzitter. “De fanfare is altijd trouw gebleven aan hun doelstelling. Hun hoofddoel in 1923 was de dorpsfeestelijkheden opluisteren en 100 jaar later doen ze dat nog steeds. Dat siert hen. Het blijft een meerwaarde zulke unieke vereniging in het dorp te hebben”, vertelt de schepen verder. van Cultuur Francis Pattyn (CD&V). “Op 27 december 1973 mocht de fanfare de titel Koninklijk dragen. Als Koninklijke Dorpsfanfare voelde men zich gesterkt om op 2 april 1973 deel te nemen aan het 31ste Provinciaal Muziektornooi voor derde afdeling en nog niet gerangschikte korpsen. De fanfare organiseerde dit tornooi in de toen gloednieuwe sporthal. Het was de eerste culturele manifestatie in de sporthal.”

Jarenlange inzet

De schepen bedankte het volledig muzikantenkorps en bestuur voor hun jarenlange inzet voor de gemeenschap en het verenigingsleven. Sedert 1990 werd de drumband al 5 keer Nationaal Kampioen in de Superieure afdeling (in 1996, 1998, 2003, 2004 en 2005). In 2004 maakte de drumband een onvergetelijke reis naar China. Meer bepaald naar The Forth Shanghai Baoshan International Folk Arts Festival. In 2005 werden ze 2de tijdens het indoor-concert van het Wereld Muziek Concours in Kerkrade en behaalden ze ook zilver voor marsparades en showwedstrijden. Tijdens The Masters of Percussion in 1 2007 in Gent, behaalden ze de eerste plaats. Het huidig bestuur bestaat uit covoorzitters Anneleen Devos en Geert Rosseel, secretaris Rik Devos, penningmeester: Brecht Duchi en dirigent: Wim De Vlaminck. De 100-jarige muziekvereniging vierde hun jubileum met een optocht in eigen dorp en een concert op het dorpsplein van Bavikhove. Op 18 september verzorgen ze een aperitiefconcert tijdens het Stadsfestival Harelbeke.