Koninklijk Harmonieorkest Vooruit Harelbeke haalt brons op Wereld Muziek Concours

De Koninklijke Harmonie Vooruit Harelbeke, onder leiding van Erik Desimpelaere, behaalde op het gerenommeerde WMC, het Wereld Muziek Concours in Kerkrade in Nederland, een derde plaats met 95,3 procent van de punten.

Zij traden in de Rodahal aan in de categorie Harmonieorkest Concertdivisie. Zij brachten 3 werken: de suite The Miraculous Mandarin van Béla Bartók; La Delaïssádo uit ‘Chants d’Auvergne’ van Joseph Canteloube in een arrangement van dirigent Erik Desimpelaere en de wereldpremière van Along Dark Paths van de Engelse componist Kenneth Hesketh.

Kenneth Hesketh. © (Foto Facebook)

“De uitvoering van mijn werk was impressionant, wonderbaarlijk (stupendous). Bravi tutti! Thank you! Het is fenomenaal wat dit orkest hier neergezet heeft: wereldklasse”, aldus een opgetogen componist op zijn Facebookpagina.

Erik Desimpelaere met de medaille. © (Foto GF)

Vooruit liet niets aan het toeval over en speelde de werken al eerder tijdens een try-out in Harelbeke onder de noemer ‘Tussen eeuwenoude sparren en pilaren van licht. “We hebben ons programma voor het WMC helemaal in het teken gezet van onze honderdste verjaardag. Het centrale thema is ‘de eeuw’. We plaatsen daarbij een stuk dat even oud is als ons orkest zelf – de Miraculous Mandarin Suite van Béla Bartók – naast een gloednieuw werk Along Dark Paths van Kenneth Hesketh, dat nog nooit is uitgevoerd en dus middenin ons feestjaar zijn wereldcreatie kreeg. Het programma dat we brengen overspant dus de volledige eeuw die Vooruit doorgemaakt heeft, en symboliseert zo onze eigen geschiedenis”, duidde dirigent Desimpelaere.

“De 3de plaats is van ons met 95,3 procent Na enkele weken repetitie en intense repetitiedagen in Den Haag, een groepsinzet van 300% en een geslaagd concert vertrekken we trots terug huiswaarts. Ons hartje is weer opgeladen”, meldt een uitgelaten dirigent Erik Desimpelaere. “Zo trots op deze groep muzikanten, bestuur en medewerkers! Na een korte nacht besef ik pas ten volle wat we de voorbije weken en maanden samen gerealiseerd hebben. Met zondag een schitterende 3de plaats als resultaat! Bravo en dankjewel Koninklijk Harmonieorkest Vooruit Harelbeke!” Leuk detail. In 2005 werd Koninklijk Harmonieorkest Vooruit Harelbeke, toen onder leiding van Geert Verschaeve, wereldkampioen in dezelfde categorie.