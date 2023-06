Kim Debrie presenteert Schlagerfestival Zomereditie 2023: “Ik kijk ernaar uit om op het grote podium in Middelkerke te staan”

Op zaterdag 15 juli vindt in de Proximus Pop-Up Arena in Middelkerke het Schlagerfestival Zomereditie plaats. Het festival wordt aaneen gepraat door Radio 2-presentatrice Kim Debrie.

“Toen ze mij vroegen of ik de presentatie van Het Schlagerfestival Zomereditie op mij wou nemen, heb ik geen seconde getwijfeld. Ik heb al heel wat presentaties gedaan in mijn carrière, maar deze is toch heel bijzonder. Het publiek, de sfeer, de locatie, alles aan dit evenement is uniek en stiekem stond het wel op mijn bucketlist om hier ooit aan mee te mogen werken. Op 15 juli laat ik de veilige omgeving van de radiostudio voor een avond achter me en trek ik naar het grote podium van de Proximus Pop-Up Arena in het zomerse Middelkerke. Ik kijk er enorm naar uit en ik voel het al kriebelen om de artiesten in stijl aan te kondigen”, klinkt het bij een enthousiaste Kim Debrie.

Naast de winnaar van de talentenjacht – de finale vindt plaats op donderdag 15 juni – staan ook Christoff, De Romeo’s, Luc Steeno, Jo Vally, Bram & Lennert, Johan Veugelers en Jettie Pallettie op de line-up.