KIJK! Stadslied ‘Waregem Leeft’ voortaan ook met videoclip

In 2025 viert de paardenstad een bijzondere mijlpaal. In 2000 werd de gemeente immers stad. Ter gelegenheid van dit zilveren jubileum wordt meteen ook het stadslied ‘Waregem Leeft’ van Ron Verbeke opnieuw tot leven geroepen.

“We hebben voor de mooie verjaardag van 25 jaar stad Waregem het stadslied inderdaad opnieuw tot leven gebracht in een indrukwekkende videoclip”, vertelt Ron. “Het lied zelf is ondertussen zelfs bijna 30 jaar oud. Ik schreef het in 1996 en het werd met de goedkeuring van het toenmalige gemeentebestuur (Guido Carron was toen burgemeester, red.) op CD uitgebracht. Alle exemplaren waren snel uitverkocht, wat de waardering van de gemeenschap voor dit eerbetoon aan onze huidige stad liet zien.”

Nieuw jasje

In samenwerking met Arne Naessens van Media La Corba (die oorspronkelijke idee opperde en vooral mee vorm gaf, red.) werd het lied in een nieuw jasje gestoken. De gemeente is uiteraard stad geworden en de clip laat die dan ook op een unieke manier tot een nieuwe en eigentijds leven komen. Wie het filmpje bekijkt, herkent zeker de vele mooie plekjes die de paardenstad in petto heeft en iedereen laat dromen: Regenboogpark, De Leieboorden, Park Baron Casier, Visvijvers, Het Pand, Jeugdcentrum, Skatepark, Oude Spoorwegberm, Sint-Eligiuskerk, Gaverbeekhippodroom, Zuidboulevard, De Schakel, Elindus Arena, Waregem Golf, ’t Gaverhopke, ’t Peerdele en Markt Waregem.

“De videoclip werd begin deze deze week officieel gedeeld via sociale media”, besluit Steffen Ron. “We hopen aldus dat dit muzikale werk zich dan ook razendsnel verder verspreid.



Je kan jouw keuzes op elk moment wijzigen door onderaan de site op "Cookie-instellingen" te klikken." De inhoud op deze pagina wordt momenteel geblokkeerd om jouw cookie-keuzes te respecteren. Klik hier om jouw cookie-voorkeuren aan te passen en de inhoud te bekijken. Je kan jouw keuzes op elk moment wijzigen door onderaan de site op "Cookie-instellingen" te klikken."