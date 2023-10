KH. De Burgersgilde brengt concert ‘Suggesties van de Chef’

Het najaarsconcert van KH. De Burgersgilde op 22 oktober is het eerste concert onder leiding van dirigent Jens Demey. Het wordt een mengelmoes van verschillende stijlen die mogelijk zijn voor een harmonieorkest. Voor de dirigent het concert waarbij hij de muzikanten beter leert kennen en weet welke stijlen hen liggen.

Een van die muzikanten is Stefanie Syoen (36), mama van twee kindjes en voorzitter van de harmonie. “Sinds mijn tien jaar speel ik dwarsfluit bij de Burgersgilde. Ik was vanaf mijn zestiende bestuurslid binnen de jeugdwerking en nu sinds enkele jaren voorzitter. Ik kijk uit naar het eerste concert met onze nieuwe dirigent. De muziek ligt wat verder af van het genre van de voorbije jaren. Het is weer eens een andere manier van muziek maken in vergelijking met de popmuziek van de laatste concerten.” Het genre zelf maakt Stefanie niet zoveel uit. “Zolang het maar gevarieerd is. Variatie tussen klassiek, pop, filmmuziek en musical is het boeiendst als muzikant.” Naar aanleiding van de concerten zijn er extra repetitiedagen. “Ik volg wekelijks stipt de repetities, voor dit concert kwamen er twee repetities bij. Mijn kinderen volgen nu muziek in de beginfase. We zien wel of ze ook in het jeugdorkest willen starten”, zegt Stefanie.

Presentatie

Lore Vanbesien (39) neemt de presentatie op zich. “Het is de eerste keer dat ik de presentatie voor een concert doe. Ik doe wel vaak presentaties op school. Blijkbaar waren ze op zoek naar een acteur die goed dingen aaneen kan praten, en zo kwam de voorzitter bij mij terecht. Ik ben zelf heel benieuwd naar het repertoire dat de nieuwe dirigent voorgeschoteld heeft aan de groep.” Lore speelt in verschillende toneelgezelschappen. “Mensen een leuke avond of een leuk moment bezorgen, daar word ik instant vrolijk van.” (JW)

Tickets voor het najaarsconcert ‘Suggesties van de Chef’ op 22 oktober zijn te koop bij de muzikanten, keurslager Vanderper en via www.deburgersgilde.be, 10 euro in voorverkoop, 12 euro aan de deur.