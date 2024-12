Kevin Kestan, gekend van frituur en eethuis ’t Stroatje, brengt nieuwe single uit

Opkomende schlagerzanger Kevin Kestan – de artiestennaam van Kevin Verlinde (33) – lanceerde vorige maand zijn nieuwe veelbelovende single ‘Vliegen op mijn vleugels’. De bijhorende videoclip nam hij op in Bellegem.



Kevin Verlinde baat al vier jaar samen met zijn man Stefaan Lecluse (53) frituur en eethuis ’t Stroatje uit in Bellegem. Zijn grootmoeder Annie Maddens (80) woont bij hen in en werkt ook dagelijks voor ’t Stroatje. “Het tweede deel van mijn artiestennaam ‘Kestan’ is een samentrekking van de eerste letters van onze namen: Kevin, Stefaan en Annie”, legt Kevin uit.

In maart van dit jaar bracht hij zijn eerste single uit: ‘Geniet van het leven’, een herwerkte cover, gemasterd door Bandit. “Ik ben altijd veel met muziek bezig geweest, maar als kind heb ik kansen laten schieten omdat ik gepest werd om mijn toenmalig gewicht. In 2020 haalde ik de top 120 in The Voice van Vlaanderen en met de start van ’t Stroatje en de bijhorende optredens in de straat, zong ik in juni 2022 voor het eerst voor een publiek. ‘Geniet van het leven’ is het begin geweest van alles. De opvolger ‘Zeven dagen van de week’, ook gemasterd door Bandit, bracht ik in augustus uit.”

Kevin Kestan was eerder al te zien in De Muziekshow op Ment TV waar hij de titel van ‘fan favoriet’ binnenhaalde. Hij scoort vooral bij een ouder publiek. “Ik treed vooral op in rusthuizen, ze vragen me tot in Aarschot. Ik merk dat mijn liedjes vooral geapprecieerd worden bij de oudere generatie. Ik ben een grote fan van schlagermuziek, ik hou van die ambiance en dat soort zang ligt me ook enorm. Ik vind bijvoorbeeld Christof heel leuk. Zijn liedjes, waaronder ‘Zeven Zonden’ en ‘Sweet Caroline’, komen ook altijd in mijn repertoire.”

Onlangs bracht Kevin een derde single uit. “‘Vliegen op mijn vleugels’ is een eigen nummer in samenwerking met producer Peter Keereman. Daarvoor nam ik opnieuw een clip op in Bellegem waarin ik een taxichauffeur speel. Het nummer is heel vrolijk en optimistisch. Je ziet mijn passagiers in een romantische bui lachen – al goot het water die dag (lacht). Ik breng mensen naar het land van de liefde.”

Intussen heeft Kevin Kestal al een volledig zelfgeschreven nummer klaar. “Ik schrijf heel graag. Ik ben best wel poëtisch, jammer genoeg niet muzikaal (lacht), maar gelukkig kan ik opnieuw beroep doen op Peter. Zingen is voor mij een uitlaatklep. Ik heb geen verwachtingen voor mijn carrière. Als het gedaan is, is het gedaan en zal ik heel dankbaar zijn voor de ervaringen die ik afgelopen jaar heb opgedaan.”