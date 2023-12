Kerstoptreden van Il Sogno in de kerk van Zuidschote voor goed doel: “Alles gaat naar Kom op tegen Kanker”

Ferm Zuidschote organiseert op zaterdag 16 december in de kerk een kerstshow met Il Sogno by De Lovie. Op de speelpleinsite bij de kerk is er ook een kerstmarkt met lokale verenigingen en zelfstandigen.

“Na het succes van ons eerste kerstoptreden met kerstmarkt vorig jaar trekken we deze keer dezelfde lijn”, zegt Ferm-voorzitter Liesbeth Quaegebeur. “In de kerk zal op zaterdag 16 december om 18.30 uur Il Sogno optreden, de muziekgroep van De Lovie, een instelling voor personen met verstandelijke beperking met vestigingsplaats in Poperinge. Els Oreel, een van onze bestuursleden, zag hen al aan het werk en was vol lof. Het optreden duurt 75 minuten en we vragen negen euro inkom, dat bedrag schenken we aan Kom op tegen Kanker.”

Muzikale droom

Il Sogno is de muzikale droom van vijf personen met verstandelijke beperking en drie begeleiders van De Lovie. Zij brengen een gevarieerd programma van hitgevoelige nummers, folksongs en eigen composities. Il Sogno bespeelt een uitgebreid instrumentarium en een ruim palet aan emoties, van ontroering tot onbegrensde vrolijkheid.

“De opbrengst van het kerstoptreden schenken we aan Kom op tegen Kanker”

“Daarnaast organiseren we die avond vanaf 17.30 uur ook een kerstmarkt met lokale verenigingen en plaatselijke zelfstandigen op de speelpleinsite bij de kerk”, gaat Liesbeth verder. “Daarvoor is uiteraard geen inschrijving nodig. Het Feestcomité verkoopt koude dranken, de Gezinsbond verkoopt desserts, wij met Ferm brengen oliebollen en warme chocolademelk aan de man. De Landelijke Gilde heeft frietjes, Rallyteam Noyelle staat er met glühwein, jenever en picon, de ouderraad Boezinge-Zuidschote brengt kerstbier en nacho’s, en Madilux verkoopt zelfgemaakte houten decoratie. Iedereen is er welkom.”

Lid worden van Ferm Zuidschote kost je 25 euro en kan vanaf nu, voor het nieuwe werkjaar begint in januari. “Op het jaarprogramma 2024 staan verschillende bijeenkomsten waaronder kooklessen, bloemschikken, een fietsdag, een daguitstap, een workshop rond de happy ending oftewel het vrouwelijk orgasme, een feestmaaltijd en aquagym.”