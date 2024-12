Kerstconcert Mieke D en Trees

Mieke D en Trees brengen op zaterdag 21 december een kerstconcert.

Het concert gebeurt in samenwerking met gitariste Annelies Detru en leerlingen. “Ook een delegatie van de ‘Special All Stars’ van Buso De Pinker zullen er zijn. Het concert start om 19 uur en gaat door in de Sint-Vedastuskerk in Reningelst. Deuren openen om 18.15 uur. Kaarten te verkrijgen bij Mieke D (0476 77 67 37) en Hans De Backer (057 33 48 39). In voorverkoop kost een ticket 10 euro. Kinderen jonger dan 12 jaar betalen 5 euro. Met de opbrengst zal een percussiekoffer worden samengesteld voor de school van vzw De Gambiahelpers. Daarnaast zal er ook een deel geschonken worden aan de theaterschool in Ladek-zdroj in Polen die zwaar getroffen werd door overstromingen. (LBR)