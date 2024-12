Katrien Verfaillie treedt op in Desselgem

Zeventig mensen kwamen luisteren naar Katrien Verfaillie, zangeres van het coronalied ‘Kunnik Nemi Na Joen Komn’ in Desselgem. “Wij kregen zelfs “hoog” bezoek: Netje, een van de zes reuzen van Straete, vereerde ons met haar aanwezigheid”, vertelt Monique Coddens van het Davidsfonds en Straete Kermis Desselgem. “Katrien trekt als troubadour “vanuut neur erte” in 2024 samen met de Krant van West-Vlaanderen de provincie rond van dorp tot dorp met een concertestafette. Ze zingt een strofe over elk dorp waar ze komt en zo zal ze het langst lied ooit schrijven. Davidsfonds Desselgem en Straete Kermis sloegen de handen in elkaar om het concert te organiseren.” (ELD)