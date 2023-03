K. H. De Burgersgilde neemt afscheid van dirigent Koen: “Het is en blijft een leuke bende om mee te werken”

Op zaterdag 18 maart organiseert K.H. De Burgersgilde uit Lichtervelde ‘Merci, Music Maestro!’, het afscheidsconcert van dirigent Koen Dewulf. Koen bleef plakken bij De Burgersgilde nadat hij de vorige dirigent Wouter Loose een paar keer had vervangen. In overleg met het bestuur werd beslist dat het na tien jaar tijd is voor een nieuwe wind.

Koen Dewulf (50) woont samen met zijn vriendin Emily Vervaecke (28) en kinderen Immas (15), Thijmen (8), Linthe (5) en Julan (3) in Beerst. Naast dirigent is Koen actief als leerkracht saxofoon, klarinet en muzikale opvoeding. “In oktober 2011 verving ik de vorige dirigent Wouter Loose tijdens enkele repetities en één concert. In februari 2012 dirigeerden we samen een concert, en daarna heb ik de Burgersgilde overgenomen.”

Sax en klarinet

Koen is altijd druk bezig met muziek: “Ik ben dirigent bij de fanfare in Zarren-Werken, bij de K.H. in Keiem en van het Koninklijk Blaasorkest in Beerst. Spelend lid bij fanfare in Klerken, in enkele dixieland- en coverbands en ik arrangeer ook nog muziek voor verschillende orkesten. Beroepshalve ben ik saxofonist en klarinettist, daarnaast speel ik slagwerk en bastuba.”

“Die tien jaar heb ik positief ervaren, het is en blijft een leuke bende om mee te werken. Qua muziekkeuze was het niet altijd gemakkelijk om geschikte programma’s te vinden, enerzijds programmatische muziek en anderzijds klassieke concerten, maar ik denk dat we hierin toch redelijk geslaagd zijn. Ook al werd er soms nogal gevloekt op de keuze van de stukken,” lacht Koen.

“We gaan samen nog één keer knallen op het afscheidsconcert”

“In de beginperiode bleef ik nogal lang plakken na de repetitie en was ik getuige van de immer leuke strijd op de biljarttafel”, zegt Koen. “Er is ook een cocktailperiode geweest waarbij er nogal gestoeft werd met driekleurige drankjes. Jammer genoeg zijn er in deze periode enkele mensen overleden die eigenlijk dicht bij ons stonden. Het doet mij plezier om te zien dat iedereen hierdoor sterk aan elkaar hing als één verbonden groep.”

Nieuwe dirigent

Jens Demey wordt de nieuwe dirigent, afkomstig uit Oeselgem. “Ik wens hem en de harmonie heel veel succes verder. Ik wil ook iedereen bedanken voor de fijne en leuke periode, ook Suzy en Kurt voor hun jarenlange inzet als cafébazen en om de repetitieruimte ter beschikking te stellen. We hebben allemaal onze ups en downs gehad maar zijn er zeker sterker door geworden. Ik zal de vriendschapsbanden die gesmeed werden missen, het repeteren, de musicals. Nu gaan we nog één keer samen knallen op het afscheidsconcert!”

(JW/foto KD)