Juul Wallican uit Roeselare lanceert nieuwe single: “Het is een warme ode aan mijn grootouders”

‘Goeste Doeners’ is de eerste track van het aankomend album van Juul Wallican waarbij hij zwoele loftbeats combineert met stiekem opgenomen tekstfragmenten van zijn grootouders. “De single is een ode aan de eenvoud van hun dagelijks leven en ademt pure nostalgie.”

Juul Wallican (27) is de zoon van fotograaf Marc Wallican en kleinzoon van Axel Fabry en Myriam Walleghem. “Ik kom echt uit een creatief nest waar ik altijd alle kansen heb gekregen om in diverse disciplines mijn eigen ding te doen. Als jonge gast was dat vooral als danser en als lid van turnclub Flink en Fris. Maar toen kwam die rugblessure en ik viel op achttien jarige leeftijd bijna letterlijk in een zwart gat. Gelukkig stimuleerde mijn omgeving mij om een andere richting uit te gaan.”

Eigen stijl

“En dat werd muziek. Ik kocht een keyboard en leerde gitaar spelen. Ondertussen staan we tien jaar verder en heb ik mijn eigen stijl gevonden. Ik werk op twee niveaus. Professioneel ben ik sinds enkele jaren onderwijzer in het vierde leerjaar in de Dialoogschool in Gent. Ze ligt in de wijk Rabot en je kan ze gerust een concentratieschool noemen. Lesgeven is daar een extra uitdaging die ik heel erg boeiend vind. Ik probeer moeilijke leerstof via muziek toegankelijker te maken voor de kinderen. Dat deed ik in het begin van mijn carrière als leraar ook al in de Zilverbergschool, de Beitemschool en het college. Ik heb ondertussen zo’n zestigtal nummers bijeengeschreven die helpen bij het inprenten van wiskunde of taal.”

“Na de schooluren maak ik muziek die sterk is beïnvloed door jazz en die ik mash met hiphop. Dat zelf creëren is iets dat ik heel graag doe, maar de kroon op het werk is toch optreden. Niet eenvoudig omdat ik alle instrumenten zelf speel maar met een goede looper kan ik een volledige soloshow op poten zetten. In het Gentse kan ik terecht in enkele circuits en ook in Roeselare passeer ik nog vaak want ook daar heb ik veel kansen gekregen. Zo kreeg ik een podium bij vzw Inval op de Onze-Lieve-Vrouwemarkt en via #HACKtrack van ARhus, waar ik zelf een tijdje les gaf, maakte ik veel interessante connecties.”

“Roeselare was een serieuze inspiratiebron voor mijn nieuwste single”

“Toch ben ik uiteindelijk naar Gent getrokken. Roeselare is voor mij net iets te klein voor de zaken die ik het leven wil doen, maar ik laat mijn geboortestad niet volledig los. Integendeel, Roeselare was een serieuze inspiratiebron voor mijn nieuwste single.”

Stiekeme opnames

“Telkens ik hier thuis kom, spring ik eens binnen bij mijn grootouders Axel en Myriam. Ze zijn altijd al een grote inspiratiebron geweest. Ik heb in hun huis stiekem geluidsopnames gemaakt van hun conversaties. Het is een unieke verzameling grappige uitspraken geworden en ook een ode aan het oude Roeselaarse dialect. Hun warmte, hun humor en wijsheid smelten op mijn single samen tot een liefdevolle soundtrack vol authenticiteit.”

“Bij deze release hoort ook een bijzondere videoclip, volledig gefilmd in de vertrouwde thuisomgeving van opa en oma. De beelden tonen de eenvoud en de schoonheid van hun dagelijks leven en ademen pure nostalgie. Voor de filmopnames kreeg ik de hulp van mijn broer die professioneel cameraman is”, besluit Juul Wallican.