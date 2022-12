Jimmy Frey (83) woont al zes jaar in een appartement in Knokke: “Dankbaar voor mijn mooi leven”

“Komen ze mij vandaag van Hierboven halen, dan heb ik geen spijt van mijn leven. Ik ben dankbaar voor mijn mooi leven. Ik was nooit getrouwd, maar had toch een boeiend leven. Enkel spijtig dat sommige media vaak meer aandacht schonken aan de playboy Jimmy Frey dan aan de zanger”, zegt de 83-jarige Jimmy in zijn appartement in de Engelsestraat in Knokke, waar hij al sinds 2016 woont.

De verse koffie en de koekjes staan klaar wanneer we Jimmy een bezoek brengen. De zanger verplaatst zich met krukken. “Hoe het met mij gaat? Niet goed!”, zucht Jimmy, waarna hij een opsomming geeft van zijn medische klachten die er vooral zijn gekomen na een ongeval tijdens het fietsen. De tegenpartij pleegde vluchtmisdrijf. Voor Jimmy begon een lange lijdensweg en revalidatie. Hij ging ook onder het mes voor een heupoperatie en en liep tijdens deze ingreep een bacterie op.

Rugoperatie

“De volgende acht maanden was het ziekenhuis in, ziekenhuis uit”, zegt hij. “Ik verbleef in drie zorgcentra en stopte ook met zingen. Recent onderging ik ook nog een rugoperatie. Het mag stoppen, maar ik ben er gelukkig nog”, zucht Jimmy. “Enkele weken geleden was mijn gezondheidstoestand minder goed.”

Jimmy zag het levenslicht in Brugge op 28 april 1939 en groeide op in de Botaniquehof. Toen de oorlog voorbij was, trok het gezin naar Heist-Aan-Zee omdat zijn mama daar een kapsalon had. Jimmy woonde later ruim 50 jaar in Brussel, nabij de VRT. Tussenin verbleef hij regelmatig in West-Vlaanderen.

Ik ben blij met wat ik als artiest bereikt heb en ik laat heel veel klassiekers na

Rustig wonen

Tijdens de vakantieperiode van 2016 woonde hij in een appartement in de Engelsestraat in Knokke, dichtbij de zee en ook schuin tegenover de villa waar hij in zijn jeugdjaren met zijn ouders woonde.

Na die vakantieperiode besloot hij daar te blijven wonen. “Gelukkig had de eigenaar nog geen andere huurders. Ik woon nog altijd in dit appartement. Het is hier mooi en rustig. Rond mijn appartement wonen er vooral tweedeverblijvers, die er niet altijd zijn. Het strand is dichtbij, maar zelfs in de zomer heb ik geen lawaaihinder op de dijk. Ik was 2,5 jaar thuis wegens herstel en corona. Ik zat bij mooi weer vooral op mijn terras.”

“Zolang het mogelijk was, reed ik met de fiets rond of maakte ik een wandeltocht, maar dat is nu jammer genoeg niet meer mogelijk. Ik lees veel boeken en geniet van mijn muzikale souvenirs die mijn appartement opfleuren.” Jimmy blikt positief terug op zijn muzikale carrière. “Zie eens hoeveel trofeeën er hier staan. Ik won zelfs twee keer Zomerhit van Radio 2. Ik ontving ook de hoogste onderscheiding van Sabam. En mijn singles werden in die jaren heel veel verkocht. Van Rozen voor Sandra gingen er maar liefst 1,8 miljoen stuks over de toonbank en die single kwam in veertien landen uit. Ik kreeg van drie landen een gouden plaat. Ik had ook een serieuze hit met Yes, I Know. Muzikaal kon het niet beter. Het is alleen jammer dat in bepaalde jaren de media meer schreven over de playboy Jimmy Frey dan over de zanger Jimmy Frey.”

Begrafenis regelen

“Maar ik heb genoten van mijn leven hoor. Verder hoor je mij niet klagen. Ik ben blij met wat ik als artiest bereikt heb en ik laat heel veel klassiekers na. Op 75-jarige leeftijd nam ik als zanger afscheid tijdens twee optredens in Brugge. Mijn hoge noten haal ik nog altijd, maar mijn stem is toch niet meer zoals ze ooit was. Vijf jaar later na mijn afscheid werd ik door de VBRO in Brugge gehuldigd ter gelegenheid van mijn 80ste verjaardag. Dat blijven mooie en dankbare momenten. Weet je, ik zag het levenslicht in West-Vlaanderen en ik woon nu opnieuw in deze provincie. Maar waar ik begraven zal worden, is nog een vraagteken. Vrienden zullen mijn begrafenis regelen. Misschien strooien ze mijn as wel uit in zee…”