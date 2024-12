Jeugdkoren samen op de planken voor musical: “Een onvergetelijke ervaring”

Onder leiding van dirigent Sarah Decadt (35) brengen kinderkoor Beau-re-mi en jongerenkoor Jokobeau op zaterdag 11 en zondag 12 januari de musical ‘De Sneeuwkoningin’ in cc CasinoKoksijde.

De jeugdkoren zijn hiermee niet aan hun proefstuk toe. “Twee jaar geleden brachten we met het kinder- en jongerenkoor de musical Het meisje met de zwavelstokjes”, vertelt Sarah Decadt. “Het succes en het enthousiasme van onze zangers deed ons na onze eerste musical beslissen om dit jaar met Jokobeau en Beau-re-mi De Sneeuwkoningin op het podium te brengen. De voorbereidingen namen bijna een jaar in beslag!”

Sarah paste het scenario van Frank Van Mossevelde aan en nam regie en zang voor haar rekening. Ruben Vanden Broucke arrangeerde de muziek van Koen Dejonghe helemaal op maat van de jeugdkoren en muzikanten en dirigeert het zeskoppige liveorkest. Musicalactrice Ulrieke Storme maakte de choreografieën en coachte de koorleden. Voor het decor en de kledij zorgden heel wat bereidwillige ouders.

Het verhaal

In het sprookje van Hans Christian Andersen brengt de kille Sneeuwkoningin een eeuwige winter over de hele wereld. Gerda en Kai zijn beste vrienden, tot de Sneeuwkoningin ook Kai in haar macht krijgt. Gerda vertrekt daarom op een lange reis door het sneeuwlandschap om haar vriend te bevrijden. Onderweg ontmoet ze kleurrijke personages zoals Vrouw December en haar bloemen, een groep rondtrekkende zigeuners en de gekke meiden Finn en Lapp.

Wachtlijst

Alle personages worden vertolkt door talent uit de jeugdkoren, aangevuld met één volwassene. In mei 2024 werd het musicalproject aangekondigd en toen sloten heel wat nieuwe zangers aan bij het koor. “Het is best pittig om met 35 kinderen en jongeren te werken”, geeft Sarah toe. “Ons kinderkoor is na de oproep verdubbeld in aantal en we werken nu zelfs met een wachtlijst. Musical zit duidelijk in de lift! De inzet en het enthousiasme van de leden is fantastisch. Het is mooi om te zien hoe de jongsten leren van de oudere zangers en zich aan hen optrekken. De groepssfeer is heel fijn en warm. Ik ben er zeker van dat dit project een ervaring is die ze nooit meer vergeten.”

‘De Sneeuwkoningin’ speelt op zaterdag 11 januari (19 uur) en zondag 12 januari (15 uur) in cc CasinoKoksijde. Tickets via www.beau-re-mi.be. Kaarten kosten 18 euro of 10 euro (-18 jaar). De voorstelling is geschikt voor iedereen vanaf 6 jaar.