JET Tielt brengt kerstconcert

De kerstperiode staat voor de deur en dan kunnen feestelijke lichtjes, gezelligheid en muziek in één adem worden genoemd. Op zaterdag 21 december wil JET Tielt met het XMAS festival in de Sint-Jozef Werkmankerk de feestdagen muzikaal inluiden.

De organisatie belooft de aanwezigen een avond vol klassiekers, verrassingen en een vleugje magie. “Onder leiding van Thari Verloove opent de JET Mini Band en JET Junior Band de avond met een sprankelend repertoire. Nummers zoals The Sound of Music, Jingle Bells en A Little Christmas Piece zullen de muziekliefhebber bekend in de oren klinken. Tussen deze klassiekers door zullen ook de melodieën van Harry Potter en het sfeervolle Blue Ridge Sage te horen zijn. Dit als opwarmer die zowel jong als oud in vervoering zal brengen.”

Na de opwarmer neemt de JET Symphonic Band onder leiding van Gilles Demeurisse het over. “Met meesterwerken als La Gaza Ladra, Résilience en het indrukwekkende O Magnum Mysterium geven we een frisse twist aan de zelfverklaarde anti-kerstgoeroes. Werken als Little Drummer Boy, The Polar Express en het feestelijke A Christmas Festival zullen de aanwezigen verder onderdompelen in een sfeervolle kerstsfeer en de kerstliefhebber van het eerste uur volop laten genieten.”

“Het concert is perfect voor wie de koude winterdagen wil doorbreken met een avond vol feestelijke muziek. Het is een unieke ervaring voor de muziekliefhebbers en kerstfanaten onder ons.” Voor de geïnteresseerden heeft de organisatie alvast één boodschap. “We nodigen iedereen uit om de magie van onze muzikale avond zelf te beleven op zaterdag 21 december om 20 uur in de Sint-Jozef Werkmankerk (Monseigneur Van Hovestraat 2, Tielt). Tickets zijn te koop via www.jettielt.be waarbij we voor de volwassenen vijftien euro vragen en voor kinderen onder de twaalf jaar de prijs 10 euro bedraagt. Laat je meeslepen door deze sfeervolle avond en geef je feestdagen een muzikale start vol warmte en harmonie.” (KeMa)