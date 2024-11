Jelle Denturck dropt nieuwe single ‘Jaouad’ met Dressed Like Boys

Jelle Denturck heeft een tweede single met zijn project Dressed Like Boys wereldkundig gemaakt. ‘Jaouad’ is een betoverende lofzang aan de gelijknamige kunstenaar en icoon van de LGBTQIA+-gemeenschap.



De frontman kadert de song: “Dit lied gaat over Jaouad Alloul. Hij woont in België, maar zijn roots liggen in Marokko. Jaouad is een man van vele dimensies. Hij is acteur, schrijver, zanger, artiest. Een homoseksuele man, een moslim, een dragqueen. Een vrijheidsstrijder. Een zachte, gekwetste ziel. Maar bovenal is hij onbevreesd. Onbevreesd om zichzelf te zijn in een wereld waarin iedereen lijkt te oordelen. Ik wilde zijn prachtige, bijzondere menselijkheid eren door dit lied te schrijven.”