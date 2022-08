Jean-Luc van Appelblauwzjigroen tussen grote namen op ‘Rock op het Plein’: “Dit maakt alleszins naar meer”

Afgelopen vrijdag opende de West-Vlaamse band Appelblauwzjigroen met de Ingooigemse gitaarleraar Jean-Luc Demurie het uitverkochte ‘Rock op het Plein’ in Wervik. De bandleden waren trots om in de line up te staan met grote namen als ‘De Mens’, ‘Compact Disk Dummies’ en ‘Ramkot’. “Ieder jaar hebben we wel ons aantal optredens, maar sommige springen er natuurlijk uit, zoals vorige vrijdag”, zegt Jean-Luc Demurie (34).

Appelblauwzjigroen ontstond vier jaar geleden op een bluesjam in Kortrijk. Zanger- en mondharmonicaspeler Bart Billiet en drummer Angelo Wylleman ontmoetten daar gitarist Jean-Luc Demurie. Na enkele repetities met ook bassist Tom De Munster kwam pianist Gilles Delaunoit bij de groep en de band Appelblauwzjigroen werd gevormd.

Blues werd het startpunt qua muziekgenre. “Ik was de typische Engelse bluesteksten wat beu en begon die in het West-Vlaams te schrijven”, vertelt frontman Bart Billiet (42). “De naam van onze band vindt daar ook haar oorsprong. Blues, blue, blauw, vandaar kwamen we bij Appelblauwzjigroen.”

“Maar we beperken ons niet tot blues”, vult Gilles Delaunoit (36) aan. “We nemen in onze muziek invloeden mee van allerhande genres, wat resulteert in stomende bluesrock met onversneden grappige West-Vlaamse teksten uit het alledaagse leven gegrepen. Eén van onze klassiekers is bijvoorbeeld het nummer ‘Er zin van die doagen’. Iedereen kent het wel, er zijn soms eens dagen waarop het niet mee zit en alles verkeerd uitdraait. Zowat niks lukt en je voelt je niet goed. De invloeden van onze muziekstijl zijn een stukje terug te vinden in de kostuums waarin we optreden en ons repertoire bestaat vooral uit eigen nummers en enkele covers in een eigen jasje.”

Niet commercieel

Repeteren doet Appelblauwzjigroen in Izegem en de meeste optredens tot op heden situeren zich in de ruime streek errond. “De vorige jaren speelden we onder meer op Labadoux Festival, De Leiefeesten en Ingelmunster zomert”, aldus Tom De Munster (39).

“Alleszins smaken de grotere podia zeker naar meer”, zegt Angelo Wylleman (41). “Momenteel is het even rustig wat optredens betreft. Er mogen altijd nog wat concerten bijkomen, maar het commerciële aspect is minder ons ding. We gaan de tijd nu gebruiken om aan onze (nieuwe) nummers te werken.”