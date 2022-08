Jason (15) die aan ziekte van Duchenne lijdt kreeg verrassing van jewelste op Alcatraz: “Ze hebben er een diehard fan bij”

Toen hij afgelopen weekend met zijn papa vanuit Torhout naar Alcatraz in Kortrijk reed, had Jason Laheye (15) geen enkel vermoeden van de fijne verrassing die hem die dag te wachten stond. Jason, die door ziekte aan een rolstoel is gekluisterd, kwam als winnaar uit de bus van de wedstrijd ‘Escape from Alcatraz’.

De jongeman werd daarop het podium op gebracht om backstage het concert van de Amerikaanse metalhelden van Death Angel te volgen. Ook werd voor hem een meet & greet geregeld met de muzikanten. “Die mannen waren uiterst vriendelijk tegen mij”, glimlachte hij na afloop.

Sommige mensen mogen al eens wat geluk hebben. Jason Lahaye, een 15-jarige jongen uit Torhout, is daar een van. Jason lijdt aan de ziekte van Duchenne, waarbij de spieren afsterven. Ondanks alles probeert de tiener een normaal leven te leiden en een van zijn passies is heavy metal. “Jason loopt school in Dominiek Savio in Gits, waar kinderen met beperkingen les volgen”, zegt papa Alain Lahaye. “Een tijdje geleden organiseerde de school Mini Rock en het is toen dat mijn zoon de smaak voor liveconcerten te pakken kreeg. Zo deden we daarop Graspop aan, waar hij zelfs kon crowdsurfen, en nu zijn we hier in Kortrijk.” Jason zag in het programmaboekje dat op de stand van Justitie – FOD Justitie was op muziekfestival aanwezig om mensen warm te maken voor een job in gevangenis – er via de wedstrijd ‘Escape from Alcatraz’ een meet & greet te winnen was. De winnaar kon kiezen uit enkele namen. “Wij hadden nooit gedacht dat Jason in de prijzen zou vallen”, aldus papa Alain.

Toeval

Eva De Koninck, medewerker van minister van Justitie Vincent van Quickenborne, spreekt van puur toeval dat net Jason als gelukkige uit de bus kwam. “We hadden eerst iemand anders gebeld die bij de trekking als eerste werd bovengehaald”, klinkt het. “Die persoon nam echter de telefoon niet op en antwoordde ook niet meer op ons bericht. We gingen dan automatisch naar de volgende in de rij en dat was Jason. Het is wel fijn dat we hier net die jongen een groot plezier mee kunnen doen.”

De jongeman kon eerst genieten van een backstageconcert van de Amerikaanse trashmetalband Death Angel. Op het einde van het concert kwamen verschillende bandleden naar hem toe en kreeg hij zelfs enkel drumstokken als geschenk. “Het was heel fijn dat je naar ons kwam kijken”, kreeg Jason van Mark Osegueda, de zanger van Death Angel, te horen tijdens de meet & greet die na het concert volgde. “Omdat jij erbij was, heb ik extra hard mijn best gedaan.” De leden van de band plaatsen nog elk hun handtekening op de setlist die ze aan de jongen schonken.

“Ik kende die groep eigenlijk niet, maar het was fantastisch fijn”, aldus Jason, die een beetje van de ene verbazing in de andere viel. “Ik hou wel erg van dit soort muziek. Het is begonnen met mijn papa die naar Metallica en Guns ’N Roses luistert. Ik leerde ondertussen nog een heleboel andere bands kennen en het is superfijn Death Angel aan mijn lijstje te kunnen toevoegen. De muzikanten waren heel vriendelijk. Ze hebben er in ieder geval een diehard fan bij.”