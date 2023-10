Jansy van Agence Cambré brengt nieuw album uit met Mr. Myst

Mr. Myst is een lokale hardrockband die in 2013 werd opgericht door gitarist Nick Ryckaert, alias Atticus Myst. De band bestaat voorts nog uit Edward Faveere op basgitaar en Chevy Mahieu op drums.

Zanger Jansy Debusschere woont in De Haan, waar hij samen met zijn vrouw Katelijne Schallier Agence Cambré uitbaat. De band speelde daar vorig jaar nog op Coq Rock, en is nu dus toe aan zijn derde studioalbum genaamd 7 Deadly Sins. Mr. Myst laat zich definiëren als een kruisbestuiving van Mötley Crüe en Guns N’ Roses, met maar één doel voor ogen: zoveel mogelijk spelen voor een uitzinnig publiek. De groep is te volgen op Facebook en Instagram en ook te beluisteren op Spotify en YouTube. Booking en management: www.route98.be.

(WK/foto WK)