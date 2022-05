Internationaal Gregoriaans Festival Watou eert bezieler Bernard tijdens tweedaagse: “Alle middagarrangementen zijn reeds uitverkocht”

De Sint-Bavokerk in Watou is twee dagen de uitvalsbasis voor de In Memoriam editie van het Internationaal Gregoriaans Festival van Watou. Het avondconcert op woensdag zorgde voor een bijna volle Sint-Bavokerk. Vandaag volgt nog een uitverkocht namiddagconcert dat volledig in het teken staat van de In Memoriam. Om 17.30 uur volgt de Plechtige vesper voor het feest van Onze-Lieve-Heer Hemelvaart waar er vrije toegang is.

De In Memoriam-editie van het Internationaal Gregoriaans Festival van Watou ging op woensdag van start met de eerste vesper voor het feest van Onze-Lieve-Heer Hemelvaart om 17 uur in de Sint-Bavokerk van Watou. “De deelnemende koren hebben allen een professioneel niveau, en hebben daarnaast een diepe band met Watou door hun deelname aan verschillende voorbije Festivaledities. Vox Clamantis uit Estland, Choeur Grégorien de Paris, en Graces&Voices (Internationaal) zullen de Vesper opluisteren”, vertelt de familie Deheegher. Bezieler Bernard Deheegher overleed in oktober 2021 op 70-jarige leeftijd aan kanker. Zijn gezin – echtgenote Martine en kinderen Bénédicte en Benoit – zet de organisatie kleinschaliger, maar met evenveel passie verder ter ere van Bernard. Acht Gregoriaanse schola’s en ensembles uit Europa en Azië zakken af naar Watou.

Alle evenementen gaan door in de Sint-Bavokerk van Watou. Alle vlaggen van de landen van de deelnemende koren wapperen rondom de kerk. Het avondconcert op woensdag met ‘De Speelschare’ uit Diksmuide en ‘Chœur Grégorien de Paris’ zorgde voor een bijna volle Sint-Bavokerk. “Het werd een primeur voor het Festival, een samenwerking waarbij delen uit het gregoriaans repertoire ingeleid of in alternatim gebracht worden met overeenstemmende composities voor harmonieorkest.”

Trouwe apostel voor het Gregoriaans

Op donderdagochtend 26 mei was er een muzikale hoogmis voor het feest van Onze-Lieve-Heer Hemelvaart. “Om 15 uur volgt het namiddagconcert, dat volledig in het teken staat van de In Memoriam. De koren hebben zelf een grote inbreng gebracht in de programmatie, om onze bezieler Bernard Deheegher te herdenken. Het Choeur Grégorien de Paris brengt gezangen rond Sint-Petrus en Sint-Paulus. Ze beschouwen Bernard immers als een trouwe apostel voor het Gregoriaans, die het Gregoriaans toegankelijk maakte voor een breed publiek. Graces & Voices brengt een programma rond ‘Spes Mea’. De verschillende gezangen die gebracht zullen worden tonen aan dat hoop en troost dicht bijeen liggen. Vox Clamantis zal het thema invullen met Marialiederen, eveneens aangepast aan de meimaand.”

Om 17.30 uur volgt de Plechtige vesper (vrije toegang) voor het feest van Onze-Lieve-Heer Hemelvaart. “Het festival biedt een bijzonder gevarieerde programmatie, zowel bij de concerten als bij de invulling van de liturgie, waarbij zowel Gregoriaans als muziekcomposities geïnspireerd door het Gregoriaans volop aandacht krijgen. Ook het psalmodiëren, of het zingen van het monastieke officie, vormt een belangrijk deel van het programma tijdens beide Vespers. Het wordt een boeiende tweedaagse. Alle middagarrangementen op donderdag zijn reeds uitverkocht.

